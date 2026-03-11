  • Николай Коваленко о стиле ЦСКА: «Выигрывать 1:0 – это плохо? Неважно, как мы играем и забиваем – лучше побеждать»
9

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко поделился мнением о стиле игры армейцев под руководством Игоря Никитина.

Ранее московский клуб победил «Сочи» (2:1) в матче FONBET КХЛ.

– Игра получилась сумбурная. Вроде у нас были моменты, играли хорошо, но все-таки сами себе привозили голевые моменты, и соперник мог отличиться больше чем один раз. Думаю, нужно ответственнее относиться к этому и все 60 минут работать.

– С чем связана такая скованность? Может быть держали в голове, что завтра игра с этим же соперником?

– Нет, Игорь Валерьевич [Никитин] правильно сказал, что эта игра как плей-офф и нужно думать только о сегодняшней игре. Не могу сказать, с чем это связано, но я думаю, что мы должны улучшить этот компонент.

– Перед плей-офф у ЦСКА небольшая результативность. Не пугает команду небольшое количество шайб?

– Вы мне задаете вопрос, а я вам встречный: это плохо 1:0 выигрывать?

– А как же зрелищный хоккей для болельщиков?

– Этот вопрос тогда можете задать Игорю Валерьевичу. Думаю, он корректно ответит. Мне как игроку лучше выигрывать матчи. А как мы играем и забиваем – неважно! – сказал Коваленко.

ЦСКА выиграл 4 из 6 последних матчей. Команда Никитина идет 4-й на Западе

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
9 комментариев
Поэтому на игре с Сочи и собралось целых 4979 почитателей этого фееричного хоккея.
KRAN
На этой игре в Сочи, 23-го февраля, была почти полная арена. Только некоторые обстоятельства помешали её доиграть.
Какой у зрителей интерес платить деньги за билет на матч из двух периодов я вообще не понимаю. Хорошо, хоть столько пришло. Передёргивать только зачем? Потролить захотелось?
rkpu
я про домашнюю игру ЦСКА, которая была 10 марта. А то что в Сочи была почти полная арена еще большая дичь. Смотреть как одни не могут а другие не хотят. Ну его нафиг.
Да нет , сынок. В смысле, Андрея Коваленко, игра очень важный момент в хоккее. А вы не играете. Вы суетливо бегаете по бортам. И большинство матчей за 10 пересмотри - обхохочешься.
лучше для кого..
Играют, конечно, тягомотно, как получиться, сумбурно. А большинство- так это почти всегда под бросок защитнику
Владимир Ночевной
Хорошо, если под бросок. А, если Нестерову, там как по одному месту ладошкой.
В Торпедо Коля кайфовал.
Дело в том, что после вашего вылета в первом или во втором раунде будут вспоминать только, что команда играла уныло весь сезон.
Эта тактика имеет право на жизнь, если ты доходишь до финала, но никакого даже 1/2 финала у Цска не будет.
Никитин после 2:1 с «Сочи» о том, что ЦСКА мало забивает: «Столько большинства – реализовывать нужно. Все достаточно просто»
10 марта, 20:39
Никитин об 1:0 с «Трактором»: «Получилась нервная концовка, так всегда бывает при таком счете. Парни молодчики, прошедшие игры дали нам хороший опыт и урок»
7 марта, 08:16
НХЛ. «Лос-Анджелес» в гостях у «Айлендерс», «Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом»
22 минуты назад
Ги Буше о матче против Лава: «Против канадцев и американцев я и дома могу тренировать. Мне интереснее играть против российских тренеров. Люблю учиться, сравнивать»
26 минут назад
Боб Хартли: «Цель «Локомотива» на концовку чемпионата – зайти в плей-офф без травм. Нам нужно работать над деталями как в атаке, так и в обороне»
37 минут назад
Разин о бонусах Ткачева: «Постараюсь Вове объяснить, что деньги – песок, а эмоции остаются на всю жизнь. Постараемся подготовиться и командой выиграть Кубок Гагарина»
сегодня, 20:20
Жамнов об 1:0 с «Амуром»: «Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей. В концовке 3-го периода проснулись и начали делать правильные вещи»
сегодня, 20:08
Ларионов после 5:0 с «Северсталью»: «Не хочется сдвинуть крен в сторону боязни ошибиться, тогда превратимся в команду, которая будет играть в скучный хоккей под названием «Не проиграть»
сегодня, 19:56
«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 1:0 с «Амуром» в овертайме, Георгиев сделал 24 сэйва, Морозов забил гол
сегодня, 19:08
СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
сегодня, 18:53
КХЛ. СКА обыграл «Северсталь», «Салават» проиграл «Динамо» Москва, «Авангард» забил 6 голов «Шанхаю», «Металлург» победил «Сибирь»
сегодня, 18:44
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:0 с «Сочи», Арефьев сделал 28 сэйвов
сегодня, 18:39
Десятков о 2:4 от «Локомотива»: «Ребятам пора становиться породистыми хоккеистами. Нам нужно учиться побеждать любого соперника»
10 минут назад
Корешков о «Тракторе»: «Забиваем, забивали и будем забивать голы. Стали меньше пропускать, это важно перед плей-офф»
50 минут назад
Андриевский после 0:1 от «Спартака»: «Пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет»
сегодня, 19:45
Козырев о 0:5 от СКА: «Уступили по всем статьям, разочаровали своих болельщиков. Было много ошибок, ничего не получалось»
сегодня, 19:33
Гатиятулин о 2:0 с «Сочи»: «Хорошая командная победа. Если какие-то моменты возникали у наших ворот, Арефьев подчищал, здорово сыграл»
сегодня, 19:22
Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»
сегодня, 18:27
Исаков о 2:3 от «Трактора»: «Матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным играм регулярки»
сегодня, 17:14
Люзенков об 1:2 от «Металлурга»: «Довольны, что взяли очко. Подвели удаления в концовке, к сожалению»
сегодня, 16:57
Разин о 2:1 с «Сибирью»: «Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли»
сегодня, 16:23
Кенневилл об ударе Гудаса в колено Мэттьюсу в матче «Анахайма» с «Торонто»: «Никакого умысла, это было рефлекторное действие»
сегодня, 14:28
