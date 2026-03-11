Николай Коваленко о стиле ЦСКА: «Выигрывать 1:0 – это плохо? Неважно, как мы играем и забиваем – лучше побеждать»
Нападающий ЦСКА Николай Коваленко поделился мнением о стиле игры армейцев под руководством Игоря Никитина.
Ранее московский клуб победил «Сочи» (2:1) в матче FONBET КХЛ.
– Игра получилась сумбурная. Вроде у нас были моменты, играли хорошо, но все-таки сами себе привозили голевые моменты, и соперник мог отличиться больше чем один раз. Думаю, нужно ответственнее относиться к этому и все 60 минут работать.
– С чем связана такая скованность? Может быть держали в голове, что завтра игра с этим же соперником?
– Нет, Игорь Валерьевич [Никитин] правильно сказал, что эта игра как плей-офф и нужно думать только о сегодняшней игре. Не могу сказать, с чем это связано, но я думаю, что мы должны улучшить этот компонент.
– Перед плей-офф у ЦСКА небольшая результативность. Не пугает команду небольшое количество шайб?
– Вы мне задаете вопрос, а я вам встречный: это плохо 1:0 выигрывать?
– А как же зрелищный хоккей для болельщиков?
– Этот вопрос тогда можете задать Игорю Валерьевичу. Думаю, он корректно ответит. Мне как игроку лучше выигрывать матчи. А как мы играем и забиваем – неважно! – сказал Коваленко.
ЦСКА выиграл 4 из 6 последних матчей. Команда Никитина идет 4-й на Западе
Какой у зрителей интерес платить деньги за билет на матч из двух периодов я вообще не понимаю. Хорошо, хоть столько пришло. Передёргивать только зачем? Потролить захотелось?
Эта тактика имеет право на жизнь, если ты доходишь до финала, но никакого даже 1/2 финала у Цска не будет.