Аскаров из «Сан-Хосе» пропустил 5 шайб после 25 бросков с «Баффало».

Вратарь «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров отразил 20 бросков в створ из 25 в матче с «Баффало » (3:6) и записал на свой счет 21-е поражение в этом регулярном чемпионате НХЛ.

В текущем сезоне 23-летний голкипер провел 40 матчей со средним показателем 88,6% сэйвов и коэффициентом надежности 3,56.

«Шаркс» занимают десятое место в Западной конференции, набрав 66 очков за 62 игры. Отставание от зоны плей-офф – 1 очко.

Селебрини набрал 90 очков за 62 игры в этом сезоне. Только Кросби и Гретцки в истории НХЛ были быстрее среди игроков до 20 лет