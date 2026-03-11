Кучеров сделал 70+ ассистов в 4 регулярках НХЛ подряд. Только у Гретцки, Макдэвида, Орра и Оутса были серии длиннее

Никита Кучеров сделал 70+ ассистов в НХЛ в 4 сезонах подряд.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче НХЛ против «Коламбуса» (2:5). На его счету стало 104 (34+70) очка за 59 игр в этом сезоне.

Россиянин в четвертый раз подряд достиг отметки в 70 ассистов за регулярный чемпионат. Только четыре хоккеиста в истории лиги имели более продолжительные серии.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – серия из 13 сезонов с 70 и более результативными пасами. Далее идут Коннор Макдэвид (6 сезонов, включая этот), Бобби Орр (6) и Адам Оутс (5).

Кучеров сравнялся с Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ – по 104 очка. Лидирует Макдэвид – 110 баллов