Кучеров сделал 70+ ассистов в 4 регулярках НХЛ подряд. Только у Гретцки, Макдэвида, Орра и Оутса были серии длиннее
Никита Кучеров сделал 70+ ассистов в НХЛ в 4 сезонах подряд.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче НХЛ против «Коламбуса» (2:5). На его счету стало 104 (34+70) очка за 59 игр в этом сезоне.
Россиянин в четвертый раз подряд достиг отметки в 70 ассистов за регулярный чемпионат. Только четыре хоккеиста в истории лиги имели более продолжительные серии.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – серия из 13 сезонов с 70 и более результативными пасами. Далее идут Коннор Макдэвид (6 сезонов, включая этот), Бобби Орр (6) и Адам Оутс (5).
Кучеров сравнялся с Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ – по 104 очка. Лидирует Макдэвид – 110 баллов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гений российского хоккея! Продолжай в том же духе, ждём рекорд Кучерова по очкам за всю историю, один рекорд побили другой на очереди, Уэйн держись))
Всего-то до 50 лет в таком темпе играть
Ну Ягр же играл) ему по силам лет за 5-7 дотянуться)
3 раз подряд достиг отметки в 70 ассистов за регулярный чемпионат. Куч единственный в истории, кто набирал 70+ передач за сезон 3 раза подряд после 30-ти.
Как он может набирать 3 сезона после 30, если ему всего 32?
Не парься тебе не понять
Информативно👏🏼
где вы у Куча 3х летку нашли то? сезон закончится и тогда будет 3х летка, так что подсчет неверный
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем