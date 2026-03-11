Роман Ротенберг: «Оказаться внутри клуба НХЛ было бы интересно. Общаюсь со многими тренерами, вовлечен в жизнь лиги, но это вряд ли возможно – в отношении меня приняты санкции»

Роман Ротенберг: оказаться внутри клуба НХЛ было бы интересно.

Бывший главный тренер СКА, член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг заявил, что хотел бы пройти стажировку в клубе НХЛ.

«Общаюсь со многими тренерами. Могу сказать, что вовлечен в жизнь лиги. Было бы интересно оказаться внутри клуба НХЛ, ближе познакомиться с тем, как там все организовано.

Только в нынешней ситуации, когда в отношении меня приняты санкции, это вряд ли возможно. Да и современные технологии позволяют отслеживать матчи НХЛ и черпать что-то интересное из тренерской практики. Со всеми российскими хоккеистами, которые играют за океаном, на связи.

Конкретную команду не назову [предпочтительной для стажировки]. Все интересны, но выбирал бы ту, где больше всего российских игроков», – сказал Ротенберг.

