Роман Ротенберг: «Оказаться внутри клуба НХЛ было бы интересно. Общаюсь со многими тренерами, вовлечен в жизнь лиги, но это вряд ли возможно – в отношении меня приняты санкции»
Бывший главный тренер СКА, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что хотел бы пройти стажировку в клубе НХЛ.
«Общаюсь со многими тренерами. Могу сказать, что вовлечен в жизнь лиги. Было бы интересно оказаться внутри клуба НХЛ, ближе познакомиться с тем, как там все организовано.
Только в нынешней ситуации, когда в отношении меня приняты санкции, это вряд ли возможно. Да и современные технологии позволяют отслеживать матчи НХЛ и черпать что-то интересное из тренерской практики. Со всеми российскими хоккеистами, которые играют за океаном, на связи.
Конкретную команду не назову [предпочтительной для стажировки]. Все интересны, но выбирал бы ту, где больше всего российских игроков», – сказал Ротенберг.
