  • Роман Ротенберг: «Оказаться внутри клуба НХЛ было бы интересно. Общаюсь со многими тренерами, вовлечен в жизнь лиги, но это вряд ли возможно – в отношении меня приняты санкции»
Роман Ротенберг: «Оказаться внутри клуба НХЛ было бы интересно. Общаюсь со многими тренерами, вовлечен в жизнь лиги, но это вряд ли возможно – в отношении меня приняты санкции»

Роман Ротенберг: оказаться внутри клуба НХЛ было бы интересно.

Бывший главный тренер СКА, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что хотел бы пройти стажировку в клубе НХЛ.

«Общаюсь со многими тренерами. Могу сказать, что вовлечен в жизнь лиги. Было бы интересно оказаться внутри клуба НХЛ, ближе познакомиться с тем, как там все организовано.

Только в нынешней ситуации, когда в отношении меня приняты санкции, это вряд ли возможно. Да и современные технологии позволяют отслеживать матчи НХЛ и черпать что-то интересное из тренерской практики. Со всеми российскими хоккеистами, которые играют за океаном, на связи.

Конкретную команду не назову [предпочтительной для стажировки]. Все интересны, но выбирал бы ту, где больше всего российских игроков», – сказал Ротенберг.

Плющев о Ротенберге во главе сборной: «Я не фантаст-писатель, не обсуждаю то, чего нет в природе. Вопрос о возвращении не решен. С чего вы взяли, что Ларионов говорил с Тардифом?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
и цирк не уехал и клоуны на месте
Ответ nezhelatin
и цирк не уехал и клоуны на месте
Такой ценный кадр и в нём столько знаний и наработок в том числе и от "красной машины" я думаю наше государство не позволит таким личностям там быть
Да, конечно. Исключительно из-за санкций клубы нхл не берут себе этого великого специалиста.
Ответ IceDushman
Маскотом?
да, но без "ма"))
Ответ ГЕНПЛАН
да, но без "ма"))
😂
Что мы ждём в 2026 году:
1. 1000 шайб Овечкина
2. 1000 отсмотренных матчей НХЛ Ротенбергом.
Ответ mit-byer
Что мы ждём в 2026 году: 1. 1000 шайб Овечкина 2. 1000 отсмотренных матчей НХЛ Ротенбергом.
Это не всё.
Ещё ждём кое-что.
Таки свадьбу.
Ответ mit-byer
Что мы ждём в 2026 году: 1. 1000 шайб Овечкина 2. 1000 отсмотренных матчей НХЛ Ротенбергом.
1000 отсмотренных матчей Овечкина в НХЛ Ротенбергом.
Лучше всего общаюсь с Мартыном Сант-Луисом и Патрицем Роем, - добавил мэтр
Ответ Василий Малышкин
Лучше всего общаюсь с Мартыном Сант-Луисом и Патрицем Роем, - добавил мэтр
Жуэл Куенвил
Ответ Василий Малышкин
Лучше всего общаюсь с Мартыном Сант-Луисом и Патрицем Роем, - добавил мэтр
Хочу ещё позвонить Крису из Эдмонтона, но пока не выучил фамилию.
Сколько власть его не кормит, всё равно на Запад хочет.))) Поэтому санкции очень нужны - помогают родину любить.)))
Ответ Александр Гринчук
Сколько власть его не кормит, всё равно на Запад хочет.))) Поэтому санкции очень нужны - помогают родину любить.)))
Он сейчас родину прямо до визга любит). Но враждебные гражданства и лежбища за рубежом бережет пуще глза. Возможно, придется уйти на посадку на запасной аэродром).
Бедный Рома, взвалил на себя всю тяжесть санкций...
Ответ Рубин2003
Бедный Рома, взвалил на себя всю тяжесть санкций...
🤣
Самые главные санкции на него наложила природа
Пора сделать его не выездным, а то не дай Бог, переманять супостаты ценного специалиста и мы никогда не " разнесем " Канаду
Скиньте этому финну биографию тренера Тампы Купера. Пускай посмотрит какой путь нужно пройти, чтобы попасть "внутрь" команды НХЛ.
Плющев о Ротенберге во главе сборной: «Я не фантаст-писатель, не обсуждаю то, чего нет в природе. Вопрос о возвращении не решен. С чего вы взяли, что Ларионов говорил с Тардифом?»
10 марта, 16:51
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
10 марта, 13:33
Джордан Уил: «90% того, что о России рассказывают СМИ в Северной Америке, неправда. У нас гораздо больше похожего, чем отличного»
7 марта, 18:37
