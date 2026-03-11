6

Назаров о календаре КХЛ: «68 игр в регулярке – многовато, возможно. Интриг практически не осталось – хочется, чтобы борьба шла до последнего тура»

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров оценил количество матчей регулярки в лиге.

«Похоже, что со всеми участниками плей-офф в лиге полностью определились, интриг практически не осталось. Конечно, хочется, чтобы борьба за восьмерки сильнейших шла до последнего тура, тем более что мы помним такие регулярные чемпионаты.

Возможно, что 68 игр для каждой команды в регулярке – это многовато. С другой стороны, интересные встречи по-прежнему есть, так что в данном вопросе есть что обсудить и с чем поспорить.

Теперь главное, чтобы к плей-офф все команды подошли в полной боевой готовности и без травм. Хочется увидеть борьбу в каждой серии, чтобы продолжать подтверждать, что КХЛ является сильнейшей хоккейной лигой в Европе.

Думается, что аншлаги как на трибунах арен, так и в плане зрительской аудитории у телевизоров нам обеспечены. Сезон продолжается, впереди все самое яркое, пусть победит сильнейший», – сказал Назаров.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Лига окупается за счет игр и снижение игр ведет к уменьшению денег от ТВ и рекламы+клубы недоберут.Объясните это Назарову.
Ответ Санта Клаус Клаустрофоб_1117044981
Дальневосточные команды полностью согласны!
Ясен пень, ведь у Сибири каждую игру полные 11 тысяч.
Дело не в количестве игр, а в количестве команд - 16 из 22 команд выходят в ПО, такая лига не интересна
Все команды сколько бы игр не было под один ранжир не построишь перед сезоном, так как и травмы игроков влияют и кто то лучше подготовился к предсезонке чем соперники! У одних команд вратари играют стабильно надёжно у других с ошибками ,а вратарь влияет своей игрой больше чем полевые ! Какие то команды меняют полсостава игроков постоянно ,какая будет стабильность по сезону!
