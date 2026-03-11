Шабанов сыграл за «Айлендерс» впервые с 1 февраля – 0 очков, 2 броска и «-1» за 10:07 с «Сент-Луисом»

Шабанов сыграл за «Айлендерс» впервые с 1 февраля.

Нападающий «Айлендерс » Максим Шабанов вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (4:3 ОТ). Он не играл с 1 февраля по решению главного тренера Патрика Руа.

25-летний форвард не отметился результативными действиями за 10:07 игрового времени, нанес два броска в створ и завершил встречу с полезностью «минус 1».

В этом сезоне на счету Шабанова 16 (4+12) очков за 41 матч при полезности «минус 4» и 13:51 в среднем на льду.

