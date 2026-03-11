  Шабанов сыграл за «Айлендерс» впервые с 1 февраля – 0 очков, 2 броска и «-1» за 10:07 с «Сент-Луисом»
9

Шабанов сыграл за «Айлендерс» впервые с 1 февраля – 0 очков, 2 броска и «-1» за 10:07 с «Сент-Луисом»

Шабанов сыграл за «Айлендерс» впервые с 1 февраля.

Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:3 ОТ). Он не играл с 1 февраля по решению главного тренера Патрика Руа.

25-летний форвард не отметился результативными действиями за 10:07 игрового времени, нанес два броска в створ и завершил встречу с полезностью «минус 1».

В этом сезоне на счету Шабанова 16 (4+12) очков за 41 матч при полезности «минус 4» и 13:51 в среднем на льду.

Сергей Федотов о Шабанове: «Айлендерс» не собирались его менять. Они очень на него рассчитывают и считают Максима лучшим игроком из КХЛ за последние годы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Езжай Максим в КХЛ и играй в хоккей, благо никаких обязательств на следующий год нет. Лучше быть на первых ролях в КХЛ, чем лавку полировать в Америке. В России тоже надо уровень поднимать, надо же кому-то бить рекорды Мозякина и Шипачева. На Америке свет клином не сошелся
Шабанову нужно обмен в днище какое-нибудь. Одну-две команды может поменяет. Если и так не пойдет, то велком хоум!
Почему его АХЛ не отправляют?
Почему его АХЛ не отправляют?
по моему запрет, так как сразу в КХЛ уедет
по моему запрет, так как сразу в КХЛ уедет
Я бы пошел руководству и сказал дайте пока АХЛ поиграю,чем 40 дней сидеть в запасе
очень жаль что у Максима не пошло.. потенциально топ игрок, но видимо либо команда совсем не его, либо ментально сам сломался..
Тут явно к агенту вопросы. Очевидно, что летом его хотели примерно все. И выбрать ещё более неподходящую для него команду это надо очень сильно постараться)
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Точно. Путь Кравцова. Домооооооооой
