  • Беднар о матч-штрафе Маккиннона с «Эдмонтоном»: «Мне наплевать, травмирован их вратарь или нет. Нэтан не столкнулся бы с ним, если бы не Нерс – это его вина»
Беднар о матч-штрафе Маккиннона с «Эдмонтоном»: «Мне наплевать, травмирован их вратарь или нет. Нэтан не столкнулся бы с ним, если бы не Нерс – это его вина»

Беднар о матч-штрафе Маккиннона за атаку вратаря: виноват защитник «Эдмонтона».

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал эпизод матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:4), в котором до конца игры был удален Нэтан Маккиннон.

Инцидент произошел во втором периоде. 30-летний форвард столкнулся с голкипером «Ойлерс» Коннором Ингрэмом, находившимся во вратарской зоне. Контакт пришелся на верхнюю часть тела Ингрэма, который не смог продолжить встречу – его заменил Тристан Джерри,

«Нэтан ни за что не столкнулся бы с вратарем, если бы в него не вкатился Нерс. Мне все равно, травмирован их вратарь или нет, серьезное это столкновение или нет – это не штраф. Если вы отправляете соперника в собственного голкипера, это не удаление.

Вратарь травмирован, поэтому дали пять минут. Опять же, мне совершенно наплевать, травмирован он или нет. Это вина их защитника, а не нашего игрока», – сказал Беднар.

Кучеров сравнялся с Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ – по 104 очка. Лидирует Макдэвид – 110 баллов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
Нерс смотрел на шайбу и играл в шайбу. А Маккинон выезжал у него из-за спины. Так что если кто в кого и вкатился, так это Маккиннон в Нерса, а не наоборот
Ответ Сергей Мерный
Нерс смотрел на шайбу и играл в шайбу. А Маккинон выезжал у него из-за спины. Так что если кто в кого и вкатился, так это Маккиннон в Нерса, а не наоборот
Передача идет на Маккинона, Нерс не успевает и тянется за шайбой в полном наклоне корпусом, теряет равновесие и валится в Маккинона
Ответ Сергей Мерный
Нерс смотрел на шайбу и играл в шайбу. А Маккинон выезжал у него из-за спины. Так что если кто в кого и вкатился, так это Маккиннон в Нерса, а не наоборот
главное в макиннона сзади въехали, а сбивал он оказывается)))) ты что ли повтор посмотри, а не ерунду неси
Беднару конечно такое говорить позор, команда обыграла всех конкурентов, проиграла одну игру (по делу, нефтяники отдали шайбу Колорадо и вытащили игру вторым номером) и сразу судьи плохие. Ни разу не слышал такого от Ноблака.
Главный вопрос, влетел бы так Нэйт в Ингрэма без помощи Нёрса или он и без него опасно на вратаря катил. На самом деле тут получаются два вопроса, на первый ответ - нет, на второй - да.
Ответ Kaiki
Главный вопрос, влетел бы так Нэйт в Ингрэма без помощи Нёрса или он и без него опасно на вратаря катил. На самом деле тут получаются два вопроса, на первый ответ - нет, на второй - да.
На самом деле нет. Вот отличной замедленный повтор на котором видно, что максимум он бы въехал в его клюшку https://youtu.be/V8O9LOO67OA?t=571. Нёрс тупо снёс его в своего вратаря. Мэйджор(кстати первый в его уже весьма длинной карьере) тут высосан из пальца. 2 минуты для успокоения страстей на поляне - да, пожалуй можно дать.
И ещё один забавный факт - при рефери Kelly Sutherland лавины в этом сезоне взяли одно очко в 5 матчах (0-4-1). Просто совпало наверное...
Ответ LLlnaK
На самом деле нет. Вот отличной замедленный повтор на котором видно, что максимум он бы въехал в его клюшку https://youtu.be/V8O9LOO67OA?t=571. Нёрс тупо снёс его в своего вратаря. Мэйджор(кстати первый в его уже весьма длинной карьере) тут высосан из пальца. 2 минуты для успокоения страстей на поляне - да, пожалуй можно дать. И ещё один забавный факт - при рефери Kelly Sutherland лавины в этом сезоне взяли одно очко в 5 матчах (0-4-1). Просто совпало наверное...
Согласен, что тут скорее всего две минуты. Травма вратаря случилась из-за Нёрса. Без него всё же думаю тоже задел бы, но без особых последствий.
- То, что вратарь сборной выбыл на полгода, - это его проблемы. Что, медаль ему повесить? - Не трогать теперь игроков сборной? (с)
Джаред, ну наймите в клуб родственника главы дисциплинарного комитета и в таких ситуациях игроков Колорадо никто никогда не будет удалять
Ответ ModanaJazz
Джаред, ну наймите в клуб родственника главы дисциплинарного комитета и в таких ситуациях игроков Колорадо никто никогда не будет удалять
Такие сотрудники на вес золота. Флорида просто так не отпустит)
Судьи в этом матче были главными бенефициарами..
Флорида так первый Кубок взяла, когда Торонте влетала,Беннет травмирова л Столарза, но ему ничегоне было. Что надо знать о липовых обладателях КС и липовом Коне Беннета во втором кубке
Парнуха какая-то, Нэйт бы на вратаря не катил, как и любой адекватный супер стар, тут помог медперсонал в лице медсестры. Тупецшее удаление. Аффишалов на мыло
