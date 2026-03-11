Беднар о матч-штрафе Маккиннона с «Эдмонтоном»: «Мне наплевать, травмирован их вратарь или нет. Нэтан не столкнулся бы с ним, если бы не Нерс – это его вина»
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал эпизод матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:4), в котором до конца игры был удален Нэтан Маккиннон.
Инцидент произошел во втором периоде. 30-летний форвард столкнулся с голкипером «Ойлерс» Коннором Ингрэмом, находившимся во вратарской зоне. Контакт пришелся на верхнюю часть тела Ингрэма, который не смог продолжить встречу – его заменил Тристан Джерри,
«Нэтан ни за что не столкнулся бы с вратарем, если бы в него не вкатился Нерс. Мне все равно, травмирован их вратарь или нет, серьезное это столкновение или нет – это не штраф. Если вы отправляете соперника в собственного голкипера, это не удаление.
Вратарь травмирован, поэтому дали пять минут. Опять же, мне совершенно наплевать, травмирован он или нет. Это вина их защитника, а не нашего игрока», – сказал Беднар.
И ещё один забавный факт - при рефери Kelly Sutherland лавины в этом сезоне взяли одно очко в 5 матчах (0-4-1). Просто совпало наверное...