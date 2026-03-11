«Торонто» проиграл 8 матчей подряд. Мэттьюс не забивает 12 игр подряд – 1 матч до повторения личного антирекорда в НХЛ
«Торонто» уступил «Монреалю» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это поражение стало восьмым подряд для канадского клуба.
Команда Крэйга Беруби не побеждала после олимпийской паузы и занимает 15-е место в Восточной конференции, набрав 65 очков за 65 игр.
Капитан «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс не забивал в 12 матчах подряд – второй худший результат в карьере. Личный антирекорд американца – 13 игр без голов – был установлен в дебютном сезоне-2016/17.
В этом сезоне на его счету 52 (26+26) очка в 59 матчах при полезности «минус 4».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс''
116 против 115 и у Хатсона еще три игры, чтобы улучшить.
Однако если посмотреть Карьеру ови - у того тоже примерно в эти сезоны был большой спад (когда он забил например всего лишь 32 шайбы) -