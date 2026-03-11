  • «Торонто» проиграл 8 матчей подряд. Мэттьюс не забивает 12 игр подряд – 1 матч до повторения личного антирекорда в НХЛ
«Торонто» проиграл 8 матчей подряд. Мэттьюс не забивает 12 игр подряд – 1 матч до повторения личного антирекорда в НХЛ

«Торонто» проиграл 8 матчей подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

«Торонто» уступил «Монреалю» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это поражение стало восьмым подряд для канадского клуба.

Команда Крэйга Беруби не побеждала после олимпийской паузы и занимает 15-е место в Восточной конференции, набрав 65 очков за 65 игр. 

Капитан «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс не забивал в 12 матчах подряд – второй худший результат в карьере. Личный антирекорд американца – 13 игр без голов – был установлен в дебютном сезоне-2016/17.

В этом сезоне на его счету 52 (26+26) очка в 59 матчах при полезности «минус 4».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
слили марнера называется
Ответ upuckuH
Вот как бывает, сегодня в шаге от финала конфы, через год борьба за 1 пик драфта...
В этом матче Хатсон побил рекорд Зубова по ассистам среди защитников за первые 150 матчей в лиге.

116 против 115 и у Хатсона еще три игры, чтобы улучшить.
Взял капитаном Олимпиаду, после этого на весь сезон НХЛ можно и подзабить, сезон в целом все равно удачный.
Ответ Zzzzzyria85
Так он и на Олимпиаде особо не блистал, ровно ноль шайб в матчах плей-офф.
Ответ TurboX
Голевую в финале отдал, 3+4 в целом за турнир, во всех играх очень полезно отрабатывал в борьбе за шайбу и в атаке, и в обороне. Ну и капитанил. Без него бы не выиграли. Абсолютно неправильно оценивать вклад игрока только в забитых шайбах всего лишь в трех играх.
Танкинг идёт по плану. Нужно до боттом 5 добраться, чтобы сохранить свой пик. А иначе он уйдет Бостону.
Ответ PEGEON
желательно до боттом 3, чтобы не было мучительно больно после лотереи
Ответ Маэстро
Ну это да. Чтобы прям на 100%. А там может повезет и вообще Маккену получат)
Пора на обмен
И кто-то на полном серьёзе думал, что он побьёт рекорд Ови. Примерно история, как была с Лайне, которого называли новым снайпером вместо Овечкина. В итоге, один хандрит, другой уже давно в дереволайне превратился.
Ответ Sergey Smolensky
Рекорд не побьет да,но свои 700 шайб забьет.
Однако если посмотреть Карьеру ови - у того тоже примерно в эти сезоны был большой спад (когда он забил например всего лишь 32 шайбы) -
Демидов набрал 49-е очко в сезоне – ассист с «Торонто». У форварда «Монреаля» 13+36 за 63 игры в этой регулярке
11 марта, 06:38
Беруби о свисте болельщиков «Торонто» после 7-го поражения подряд: «Это часть игры. Они платят большие деньги и хотят побед»
8 марта, 12:50
Мэттьюс о 10 матчах без голов за «Торонто»: «Это тяжело. У меня было много моментов, но шайба не попадала в сетку. Такое бывает, нужно просто упорно трудиться»
6 марта, 12:44
