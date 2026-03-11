  • Тарасенко сделал 2 передачи и стал 3-й звездой игры с «Ютой». У форварда «Миннесоты» 16+19 за 58 матчей в сезоне
12

Тарасенко сделал 2 передачи и стал 3-й звездой игры с «Ютой». У форварда «Миннесоты» 16+19 за 58 матчей в сезоне

Тарасенко сделал две передачи в матче НХЛ с «Ютой».

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (5:0) и стал третьей звездой встречи.

34-летний россиянин провел на льду 14:02, нанес два броска в створ и допустил две потери, завершив встречу с полезностью «плюс 3».

В этом сезоне на счету Тарасенко 35 (16+19) очков в 58 матчах при полезности «минус 3» и 14:51 в среднем на льду.

Юров забил «Юте» после сольного прохода. Форвард «Миннесоты» обыграл Уигара один в один и забросил в девятку

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Скоро у Володьки юбилей, 700 очков.
а Вова хорош, особенно после прошлого не очень успешного сезона
Ответ белая простыня олимпиады
а Вова хорош, особенно после прошлого не очень успешного сезона
Комментарий скрыт
Ответ Alexus7
Комментарий скрыт
Вове уже 35 лет, в этом возрасте в сборной СССР уже заканчивали уже как года два. вопрос то не в количестве голов, а сколько клуб заплатил за них. там есть кому еще забивать и от Тарасенко то уже много и не надо
Материалы по теме
Капризов вышел на 2-е место по голам в сезоне НХЛ, сравнявшись с Кофилдом – по 37 шайб. Лидирует Маккиннон – 43 гола, Кучеров делит 6-ю позицию
11 марта, 07:19
Юров забил «Юте» после сольного прохода. Форвард «Миннесоты» обыграл Уигара один в один и забросил в девятку
11 марта, 05:06Видео
Капризов набрал 1+1 в матче с «Ютой» – забил в падении, стоя на одном колене. У форварда «Миннесоты» 78 очков за 65 игр в этом сезоне
11 марта, 03:26Видео
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Лос-Анджелес» в гостях у «Айлендерс», «Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом»
21 минуту назад
Ги Буше о матче против Лава: «Против канадцев и американцев я и дома могу тренировать. Мне интереснее играть против российских тренеров. Люблю учиться, сравнивать»
25 минут назад
Боб Хартли: «Цель «Локомотива» на концовку чемпионата – зайти в плей-офф без травм. Нам нужно работать над деталями как в атаке, так и в обороне»
36 минут назад
Разин о бонусах Ткачева: «Постараюсь Вове объяснить, что деньги – песок, а эмоции остаются на всю жизнь. Постараемся подготовиться и командой выиграть Кубок Гагарина»
сегодня, 20:20
Жамнов об 1:0 с «Амуром»: «Не узнавал команду, скованность, нервозный хоккей. В концовке 3-го периода проснулись и начали делать правильные вещи»
сегодня, 20:08
Ларионов после 5:0 с «Северсталью»: «Не хочется сдвинуть крен в сторону боязни ошибиться, тогда превратимся в команду, которая будет играть в скучный хоккей под названием «Не проиграть»
сегодня, 19:56
«Спартак» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 1:0 с «Амуром» в овертайме, Георгиев сделал 24 сэйва, Морозов забил гол
сегодня, 19:08
СКА выиграл 5-й матч подряд – сегодня 5:0 с «Северсталью», Плешков сделал 23 сэйва. Команда Ларионова идет 5-й на Западе
сегодня, 18:53
КХЛ. СКА обыграл «Северсталь», «Салават» проиграл «Динамо» Москва, «Авангард» забил 6 голов «Шанхаю», «Металлург» победил «Сибирь»
сегодня, 18:44
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 2:0 с «Сочи», Арефьев сделал 28 сэйвов
сегодня, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Десятков о 2:4 от «Локомотива»: «Ребятам пора становиться породистыми хоккеистами. Нам нужно учиться побеждать любого соперника»
9 минут назад
Корешков о «Тракторе»: «Забиваем, забивали и будем забивать голы. Стали меньше пропускать, это важно перед плей-офф»
49 минут назад
Андриевский после 0:1 от «Спартака»: «Пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет»
сегодня, 19:45
Козырев о 0:5 от СКА: «Уступили по всем статьям, разочаровали своих болельщиков. Было много ошибок, ничего не получалось»
сегодня, 19:33
Гатиятулин о 2:0 с «Сочи»: «Хорошая командная победа. Если какие-то моменты возникали у наших ворот, Арефьев подчищал, здорово сыграл»
сегодня, 19:22
Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»
сегодня, 18:27
Исаков о 2:3 от «Трактора»: «Матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным играм регулярки»
сегодня, 17:14
Люзенков об 1:2 от «Металлурга»: «Довольны, что взяли очко. Подвели удаления в концовке, к сожалению»
сегодня, 16:57
Разин о 2:1 с «Сибирью»: «Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли»
сегодня, 16:23
Кенневилл об ударе Гудаса в колено Мэттьюсу в матче «Анахайма» с «Торонто»: «Никакого умысла, это было рефлекторное действие»
сегодня, 14:28
Рекомендуем