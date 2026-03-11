Тарасенко сделал 2 передачи и стал 3-й звездой игры с «Ютой». У форварда «Миннесоты» 16+19 за 58 матчей в сезоне
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (5:0) и стал третьей звездой встречи.
34-летний россиянин провел на льду 14:02, нанес два броска в створ и допустил две потери, завершив встречу с полезностью «плюс 3».
В этом сезоне на счету Тарасенко 35 (16+19) очков в 58 матчах при полезности «минус 3» и 14:51 в среднем на льду.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Скоро у Володьки юбилей, 700 очков.
а Вова хорош, особенно после прошлого не очень успешного сезона
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Вове уже 35 лет, в этом возрасте в сборной СССР уже заканчивали уже как года два. вопрос то не в количестве голов, а сколько клуб заплатил за них. там есть кому еще забивать и от Тарасенко то уже много и не надо
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем