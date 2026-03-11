Тарасенко сделал 2 передачи и стал 3-й звездой игры с «Ютой». У форварда «Миннесоты» 16+19 за 58 матчей в сезоне

Тарасенко сделал две передачи в матче НХЛ с «Ютой».

Нападающий «Миннесоты » Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты » (5:0) и стал третьей звездой встречи.

34-летний россиянин провел на льду 14:02, нанес два броска в створ и допустил две потери, завершив встречу с полезностью «плюс 3».

В этом сезоне на счету Тарасенко 35 (16+19) очков в 58 матчах при полезности «минус 3» и 14:51 в среднем на льду.

