  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Форвард «Ак Барса» Сафонов о травмах: «Был открытый перелом фаланги – палец практически оторвался, висел на коже. Я еще немного поиграл. Врач чуть сознание не потерял от увиденного»
1

Форвард «Ак Барса» Сафонов о травмах: «Был открытый перелом фаланги – палец практически оторвался, висел на коже. Я еще немного поиграл. Врач чуть сознание не потерял от увиденного»

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов рассказал, что получил открытый перелом фаланги пальца на одной из тренировок.

– У тебя была довольно жесткая история на тренировке – говорят, у тебя тогда фактически оторвался палец. Это правда?

– Да, он буквально висел на коже. Если говорить медицинским языком, это был открытый перелом фаланги, а по факту палец практически полностью оторвался.

Это произошло на тренировке. Была борьба за шайбу: сначала нужно было защищаться, потом соперник ее отобрал. Я пытался вернуть шайбу, меня в этот момент подталкивали в спину. Я оттолкнулся руками от борта и почувствовал, как по пальцу будто мурашки пробежали по пальцу. Но я сначала не обратил на это внимания – даже еще немного поиграл с шайбой. Потом ее снова отобрали, и уже, когда ехал дальше, решил посмотреть, что с пальцем. Снимаю перчатку – и вижу, что он висит.

Кстати, врач после увиденного чуть не потерял сознание, – сказал смеясь Сафонов.

Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoКХЛ
logoАк Барс
происшествия
травмы
logoИлья Сафонов
logoЗдоровье
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Прям как у Марка Мето, когда ему клюшкой рубанул Кросби
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
