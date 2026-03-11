Капризов вышел на 2-е место по голам в сезоне НХЛ, сравнявшись с Кофилдом – по 37 шайб. Лидирует Маккиннон – 43 гола, Кучеров делит 6-ю позицию
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:0) и делит второе место в гонке снайперов сезона с Коулом Кофилдом из «Монреаля». У них по 37 голов.
Лидирует нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон – 43 шайбы, в топ-5 также входят Мэттью Болди (36 голов, «Миннесота») и Коннор Макдэвид (36, «Эдмонтон»).
Шестое место делит группа из шести игроков, в которую входит форвард «Тампы» Никита Кучеров – 34 гола.
Кучеров сравнялся с Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ – по 104 очка. Лидирует Макдэвид – 110 баллов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Ришарик надо забирать Кирюхе. А то в следующем сезоне будет самым дорогим хокком и без Ришара.
Шарик, а не Ришарик
Да это не критично. Кир вполне себе могет, почему нет.
