Селебрини набрал 90 очков за 62 игры в этом сезоне. Только Кросби и Гретцки в истории НХЛ были быстрее среди игроков до 20 лет
19-летний Селебрини набрал 90 очков за 62 игры в этом сезоне НХЛ.
19-летний форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:6). На его счету стало 90 (33+57) очков за 62 игры в этом сезоне.
Селебрини стал третьим в истории НХЛ по скорости набора 90 баллов среди хоккеистов до 20 лет. Быстрее до этой отметки добирались только Сидни Кросби (54 игры в сезоне-2006/07) и Уэйн Гретцки (56 матчей, 1979/80).
Нападающий «Шаркс» занимает пятое место в гонке бомбардиров этой регулярки, уступая только Коннору Макдэвиду, Никите Кучерову, Нэтану Маккиннону и Леону Драйзайтлю.
Аршавин про лучшего хоккеиста мира: «Этот... Скалини или че там? Селебрини? Рановато? Тогда Макдэвид, хотя Олимпиаду они не выиграли»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Красавчик!🦈
Бриллиант конечно
Скалини красавчик!!!
