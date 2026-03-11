Селебрини набрал 90 очков за 62 игры в этом сезоне. Только Кросби и Гретцки в истории НХЛ были быстрее среди игроков до 20 лет

19-летний форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:6). На его счету стало 90 (33+57) очков за 62 игры в этом сезоне.

Селебрини стал третьим в истории НХЛ по скорости набора 90 баллов среди хоккеистов до 20 лет. Быстрее до этой отметки добирались только Сидни Кросби (54 игры в сезоне-2006/07) и Уэйн Гретцки (56 матчей, 1979/80).

Нападающий «Шаркс» занимает пятое место в гонке бомбардиров этой регулярки, уступая только Коннору Макдэвиду, Никите Кучерову, Нэтану Маккиннону и Леону Драйзайтлю.

Аршавин про лучшего хоккеиста мира: «Этот... Скалини или че там? Селебрини? Рановато? Тогда Макдэвид, хотя Олимпиаду они не выиграли»