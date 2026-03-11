Куинн с 3+1, Лафреньер с хет-триком и Верхэге с дублем – звезды дня в НХЛ
Джек Куинн, Алексис Лафреньер и Картер Верхэге – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Флориды» Картер Верхэге с дублем в матче с «Детройтом» (4:3). Он сравнял счет на 59-й минуте и забил победный гол за 15 секунд до конца основного времени.
Вторая звезда – нападающий «Рейнджерс» Алексис Лафреньер с хет-триком в игре против «Калгари» (4:0). Это второй матч с тремя шайбами за карьеру в НХЛ у первого номера драфта-
Первая звезда – форвард «Баффало» Джек Куинн с 4 (3+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (6:3).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем