Куинн с 3+1, Лафреньер с хет-триком и Верхэге с дублем – звезды дня в НХЛ

Джек Куинн, Алексис Лафреньер и Картер Верхэге – звезды дня в НХЛ.

Третья звезда – форвард «Флориды» Картер Верхэге с дублем в матче с «Детройтом» (4:3). Он сравнял счет на 59-й минуте и забил победный гол за 15 секунд до конца основного времени.

Вторая звезда – нападающий «Рейнджерс» Алексис Лафреньер с хет-триком в игре против «Калгари» (4:0). Это второй матч с тремя шайбами за карьеру в НХЛ у первого номера драфта-

Первая звезда – форвард «Баффало» Джек Куинн с 4 (3+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (6:3).