  • Демидов набрал 49-е очко в сезоне – ассист с «Торонто». У форварда «Монреаля» 13+36 за 63 игры в этой регулярке
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:1).

20-летний россиянин провел на льду 17:31 (из них – 2:23 в большинстве), нанес один бросок в створ и допустил одну потерю, завершив встречу с полезностью «плюс 1».

На счету Демидова стало 49 (13+36) очков в 63 матчах при полезности «плюс 6». Он идет вторым в бомбардирской гонке новичков лиги, уступая только Беккетту Сеннеке из «Анахайма» (51 очко за 64 игры).

Шефер – главный претендент на «Колдер» по версии ESPN, Демидов и Сеннеке – в топ-3

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Тот случай, когда "секондари ассист" более ценен, чем праймери. Так разобраться с Таваресом и Экман-Ларсеном у борта и отдать пас Ньюхуку. Демидов уникальный игрок. Наблюдать за его игрой - получать эстетическое удовольствие. Если бы у Сен-Луи был в голове мозг, а не опилки, он мог бы найти Ивану лучшее применение, чем давать ему по 10 минут (без PP), как было в предыдущей игре с Лос-Анжелесом. И вопрос о Колдере вообще бы не стоял.
Мож в следующий сезон выйдет на уровень балл за игру и переместится в разряд топов
