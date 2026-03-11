Демидов набрал 49-е очко в сезоне – ассист с «Торонто». У форварда «Монреаля» 13+36 за 63 игры в этой регулярке

Форвард «Монреаля» Демидов набрал 49-е очко в сезоне.

Нападающий «Монреаля » Иван Демидов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (3:1).

20-летний россиянин провел на льду 17:31 (из них – 2:23 в большинстве), нанес один бросок в створ и допустил одну потерю, завершив встречу с полезностью «плюс 1».

На счету Демидова стало 49 (13+36) очков в 63 матчах при полезности «плюс 6». Он идет вторым в бомбардирской гонке новичков лиги, уступая только Беккетту Сеннеке из «Анахайма» (51 очко за 64 игры).

Шефер – главный претендент на «Колдер» по версии ESPN, Демидов и Сеннеке – в топ-3