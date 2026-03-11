Кучеров сравнялся с Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ – по 104 очка. Лидирует Макдэвид – 110 баллов

Кучеров сравнялся с Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ.

Нападающий «Тампы » Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:5) и делит второе место с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо» в гонке бомбардиров НХЛ. В активе россиянина стало 104 (34+70) очка в 59 матчах.

Форвард «Эвеланш» также набрал 104 (43+61) балла за 62 игры. В сегодняшней встрече с «Эдмонтоном » (3:4) он не отметился результативными действиями и был удален до конца встречи во втором периоде за столкновение с голкипером «Ойлерс» Коннором Ингрэмом.

Лидирует в списке бомбардиров капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид . У него 110 (36+74) очков в 65 матчах, включая 1+1 с «Колорадо». Отметим, что канадский клуб провел на две игры больше «Тампы» и «Колорадо».

В топ-5 также входят форварды Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 94 очка в 62 играх, сегодня – 0+2) и Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 90 в 62, сегодня – 1+0).

Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии ESPN, Селебрини – 2-й, Кучеров и Макдэвид разделили 3-е место