Кучеров сравнялся с Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ – по 104 очка. Лидирует Макдэвид – 110 баллов
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:5) и делит второе место с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо» в гонке бомбардиров НХЛ. В активе россиянина стало 104 (34+70) очка в 59 матчах.
Форвард «Эвеланш» также набрал 104 (43+61) балла за 62 игры. В сегодняшней встрече с «Эдмонтоном» (3:4) он не отметился результативными действиями и был удален до конца встречи во втором периоде за столкновение с голкипером «Ойлерс» Коннором Ингрэмом.
Лидирует в списке бомбардиров капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. У него 110 (36+74) очков в 65 матчах, включая 1+1 с «Колорадо». Отметим, что канадский клуб провел на две игры больше «Тампы» и «Колорадо».
В топ-5 также входят форварды Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 94 очка в 62 играх, сегодня – 0+2) и Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 90 в 62, сегодня – 1+0).
Но Куч непредсказуем, как торнадо, может заборчик покоцать, а в другой игре может и крышу снести, и целый дом отправить в страну оз
1. Макдэвид - 1.53
2. КУЧЕРОВ - 1.27
3. Кросби - 1.24
4. Драйзайтль - 1.23
5. Маккиннон - 1.20
6. ПАНАРИН - 1.15
7-8. Пастрняк, Марнер - 1.12
9. МАЛКИН - 1.11
10. Рантанен - 1.10
11. ОВЕЧКИН - 1.08