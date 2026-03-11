  • Кучеров сравнялся с Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ – по 104 очка. Лидирует Макдэвид – 110 баллов
Кучеров сравнялся с Маккинноном в гонке бомбардиров НХЛ – по 104 очка. Лидирует Макдэвид – 110 баллов

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:5) и делит второе место с Нэтаном Маккинноном из «Колорадо» в гонке бомбардиров НХЛ. В активе россиянина стало 104 (34+70) очка в 59 матчах.

Форвард «Эвеланш» также набрал 104 (43+61) балла за 62 игры. В сегодняшней встрече с «Эдмонтоном» (3:4) он не отметился результативными действиями и был удален до конца встречи во втором периоде за столкновение с голкипером «Ойлерс» Коннором Ингрэмом.

Лидирует в списке бомбардиров капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. У него 110 (36+74) очков в 65 матчах, включая 1+1 с «Колорадо». Отметим, что канадский клуб провел на две игры больше «Тампы» и «Колорадо».

В топ-5 также входят форварды Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 94 очка в 62 играх, сегодня – 0+2) и Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 90 в 62, сегодня – 1+0).

Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии ESPN, Селебрини – 2-й, Кучеров и Макдэвид разделили 3-е место

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
6 конечно это не прям так мало, 3+3 тоже по заказу не сделать..
Но Куч непредсказуем, как торнадо, может заборчик покоцать, а в другой игре может и крышу снести, и целый дом отправить в страну оз
Ответ Teokrat
А может и 0+0
Очки в среднем за игру среди действующих игроков, min. 700 матчей:

1. Макдэвид - 1.53
2. КУЧЕРОВ - 1.27
3. Кросби - 1.24
4. Драйзайтль - 1.23
5. Маккиннон - 1.20
6. ПАНАРИН - 1.15
7-8. Пастрняк, Марнер - 1.12
9. МАЛКИН - 1.11
10. Рантанен - 1.10
11. ОВЕЧКИН - 1.08
Ответ albert_lucky
Ответ albert_lucky
все-таки надо понимать, что тот же Кросби уже на спаде и стата у него ухудшается, то есть у Никиты с возрастом тоже меньше будет
Тампе и Кучерову нужно добавлять в мартовских матчах. Макдевид идет на хорошей серии и держит небольшой отрыв. Маккиннон как будто немного замедлился, и Кучеров сумел его догнать. Как будто бы в этот раз все в последних матчах регулярки решится
