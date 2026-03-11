  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Давыдов о «Динамо»: «Надо цепляться за 4-е место на Западе. Выбирать соперника по плей-офф – большая психологическая ошибка»
7

Давыдов о «Динамо»: «Надо цепляться за 4-е место на Западе. Выбирать соперника по плей-офф – большая психологическая ошибка»

Трехкратный олимпийский чемпион, экс-защитник «Динамо» Виталий Давыдов поделился мнением о целях бело-голубых на оставшуюся часть FONBET чемпионата КХЛ.

Московский клуб занимает седьмое место в Западной конференции, отставая от топ-4 на 3 очка при одной игре в запасе.

– Какая задача стоит перед московским «Динамо» в оставшихся пяти матчах чемпионата?

– Я считаю, что пока есть шанс занять четвертое место в западной «пульке» и начать плей-офф дома, надо за него цепляться. Если выиграть все оставшиеся матчи, то четверка никуда не уйдет.

Вообще летом трудно было поверить, что весной во второй кубковой четверке Запада будут все клубы двух столиц – «Динамо», ЦСКА, СКА и «Спартак». Лихой сюжет!

– Соперника по плей-офф уже присматриваете?

– Постоянно говорю: выбирать себе соперника по плей-офф – большая ошибка, прежде всего психологическая.

Другое дело, что какие-то прикидки делать можно. Впереди два стыковых матча – «Спартак» – «Динамо» и «Спартак» – ЦСКА. Это будут игры не за два очка, а за четыре, особенно для красно-белых, которые чуть отстали. Эти игры многое решат.

– В первом раунде «Динамо» желательно избежать Ярославль и Минск, а Нижний Новгород и Череповец – наоборот, не самые сложные соперники?

– Разделю эту четверку по-другому. Для меня явно выделяется действующий чемпион – «Локомотив». А Минск, Череповец и Нижний – примерно равны по силам, – сказал Давыдов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoВиталий Давыдов
logoСпартак
logoСКА
logoКХЛ
logoЦСКА
logoТорпедо
logoДинамо Москва
logoСеверсталь
logoДинамо Минск
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А с кем за 4 цепляться? С полутора звеньями и 4 защитниками? В такой ситуации 1 круг за счастье пройти,так как молодые динамовцы нулевые. Если канадцы или защитники не забивают...команда проигрывает. Козлов ватный. У него нет энергии. Да и игроки многие понимают,чтоина следующий год состав на 50%будет другим,и возрастным нет резона,чтобы с травмами играть или жилы рвать . А молодые немастеровитые. Артемьев только,но и он незабивной.
Выбирать могут только Динамо Минск и Северсталь. Остальные до последнего тура будут ноздря в ноздрю
Перед сезоном даже мыслей не было, что "Динамо" будет вынуждено за что-то "цепляться".
Но, по ходу (ещё при Кудашове) началась чехарда с составом, которую вдобавок усугубили травмы.
Ну, а отставкой Кудашова этот сезон, ИМХО, "добили" окончательно. Так что, бережём нервы на следующий сезон, досматривая этот в качестве "рекламного ролика".
Объясните игра за 4 очка значит просто победа важнее дороже чем обычно или как?
Ответ Данил Гайнутдинов
Так обычно говорят про матчи с прямыми конкурентами.
Допустим, играют команды А и Б, которые в таблице разделяют 3 очка (А впереди Б).
Если А выиграет, то разрыв станет 5 очков, а если выиграет Б, то разрыв сократиться до 1 очка.
5 - 1 = 4.
Ответ Sergey Glebov
Понятно спасибо
Ну , а почему не выбрать! Локомотив и Минск , думаю, что без результатов, а с остальными даже очень можно побороться! Хотя, дальше все равно никак
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем