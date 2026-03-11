Давыдов о «Динамо»: «Надо цепляться за 4-е место на Западе. Выбирать соперника по плей-офф – большая психологическая ошибка»

Давыдов о «Динамо»: надо цепляться за шанс на 4-е место на Западе.

Трехкратный олимпийский чемпион, экс-защитник «Динамо » Виталий Давыдов поделился мнением о целях бело-голубых на оставшуюся часть FONBET чемпионата КХЛ.

Московский клуб занимает седьмое место в Западной конференции, отставая от топ-4 на 3 очка при одной игре в запасе.

– Какая задача стоит перед московским «Динамо» в оставшихся пяти матчах чемпионата?

– Я считаю, что пока есть шанс занять четвертое место в западной «пульке» и начать плей-офф дома, надо за него цепляться. Если выиграть все оставшиеся матчи, то четверка никуда не уйдет.

Вообще летом трудно было поверить, что весной во второй кубковой четверке Запада будут все клубы двух столиц – «Динамо», ЦСКА, СКА и «Спартак». Лихой сюжет!

– Соперника по плей-офф уже присматриваете?

– Постоянно говорю: выбирать себе соперника по плей-офф – большая ошибка, прежде всего психологическая.

Другое дело, что какие-то прикидки делать можно. Впереди два стыковых матча – «Спартак» – «Динамо» и «Спартак » – ЦСКА . Это будут игры не за два очка, а за четыре, особенно для красно-белых, которые чуть отстали. Эти игры многое решат.

– В первом раунде «Динамо» желательно избежать Ярославль и Минск, а Нижний Новгород и Череповец – наоборот, не самые сложные соперники?

– Разделю эту четверку по-другому. Для меня явно выделяется действующий чемпион – «Локомотив». А Минск, Череповец и Нижний – примерно равны по силам, – сказал Давыдов.