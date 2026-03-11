  • Кучеров в 5-й раз сделал 70+ ассистов за сезон – повторение рекорда НХЛ для игроков не из Северной Америки
Кучеров в 5-й раз сделал 70+ ассистов за сезон – повторение рекорда НХЛ для игроков не из Северной Америки

Кучеров в 5-й раз сделал 70+ ассистов за сезон в НХЛ.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче НХЛ против «Коламбуса» (2:5). На его счету стало 104 (34+70) очка за 59 игр в этом сезоне.

Россиянин в пятый раз достиг отметки в 70 ассистов за регулярный чемпионат. Он повторил рекорд лиги для игроков, родившихся за пределами Северной Америки.

Аналогичное достижение принадлежит Петеру Штястны (пять сезонов за «Квебек» на отрезке с 1980/81 по 1985/86).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
рекорды
logoНикита Кучеров
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
Петер Штястны
Из них четыре подряд, чувствую будут ещё такие сезоны, ему только 32…
Ответ Alex.K71
Из них четыре подряд, чувствую будут ещё такие сезоны, ему только 32…
Еще 10 передач и будет 80+ передач 4 сезона подряд
Ответ paha
Еще 10 передач и будет 80+ передач 4 сезона подряд
Ещё 5 поражений подряд Тампы и вылетят из боттом 5
Гениальный хоккеист.
Небезосновательно предположу, что Кучеров в этом сезоне достигнет и отметки в 80+ передач 4-й раз подряд и 5-й всего! Удачи ему в этом!
Ну Кучер ,запрягай !!! Вообще красавец ,опупенные цифры по голевым передачам)
Таблица россиян в НХЛ- бомбардиры (чемпионат), лидеры, крупный шрифт у играющих сейчас, гол+пас: На 11.03.26.
1. ОВЕЧКИН - 1673 (921+752) - 1556 игр...
2. МАЛКИН - 1393 (527+866) - 1259 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1098 (391+707) - 862 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 935 (323+612) - 812 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого
Как ты себя хорошо описал.... только не уточнил чего? Навоза,или ещё какой субстанции.
