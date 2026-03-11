Кучеров в 5-й раз сделал 70+ ассистов за сезон – повторение рекорда НХЛ для игроков не из Северной Америки

Кучеров в 5-й раз сделал 70+ ассистов за сезон в НХЛ.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче НХЛ против «Коламбуса » (2:5). На его счету стало 104 (34+70) очка за 59 игр в этом сезоне.

Россиянин в пятый раз достиг отметки в 70 ассистов за регулярный чемпионат. Он повторил рекорд лиги для игроков, родившихся за пределами Северной Америки.

Аналогичное достижение принадлежит Петеру Штястны (пять сезонов за «Квебек» на отрезке с 1980/81 по 1985/86).

Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии ESPN, Селебрини – 2-й, Кучеров и Макдэвид разделили 3-е место