Кучеров в 5-й раз сделал 70+ ассистов за сезон – повторение рекорда НХЛ для игроков не из Северной Америки
Кучеров в 5-й раз сделал 70+ ассистов за сезон в НХЛ.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче НХЛ против «Коламбуса» (2:5). На его счету стало 104 (34+70) очка за 59 игр в этом сезоне.
Россиянин в пятый раз достиг отметки в 70 ассистов за регулярный чемпионат. Он повторил рекорд лиги для игроков, родившихся за пределами Северной Америки.
Аналогичное достижение принадлежит Петеру Штястны (пять сезонов за «Квебек» на отрезке с 1980/81 по 1985/86).
Маккиннон – главный претендент на «Харт» по версии ESPN, Селебрини – 2-й, Кучеров и Макдэвид разделили 3-е место
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
1. ОВЕЧКИН - 1673 (921+752) - 1556 игр...
2. МАЛКИН - 1393 (527+866) - 1259 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1098 (391+707) - 862 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 935 (323+612) - 812 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого