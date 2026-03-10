  • Спортс
  • Рыбин про Ротенберга во главе сборной России: «Он ездил, видел, собирает. С «Россией 25» как масштабно все проводится. Почему нет? Нужно рассмотреть в будущем»
Рыбин про Ротенберга во главе сборной России: «Он ездил, видел, собирает. С «Россией 25» как масштабно все проводится. Почему нет? Нужно рассмотреть в будущем»

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин порассуждал о том, заслуживает ли Роман Ротенберг возглавить сборную России после возвращения на международные соревнования.

– Когда будет принято решение, мы узнаем фамилии. Смысла гадать нет, кто это будет. Кого порекомендуют, значит, тот и будет управлять национальной командой. Здесь очень много нюансов. Каким этот человек должен быть? Наши специалисты были бы способны работать со сборной.

– Роман Ротенберг подходит на роль главного тренера сборной?

– Он ездил, он видел, он и собирает, и ребята едут с удовольствием! С «Россией 25» мы видели, как масштабно все это проводится. Поэтому почему нет?

Я абсолютно не против. Такой вариант, конечно же, нужно рассмотреть в будущем, – заявил Рыбин.

Член совета директоров московского «Динамо» и вице-президент ФХР Ротенберг возглавляет сборную «Россия 25».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
Представьте картину: на лавке сидят Кучеров, Капризов, Панарин, а рядом Ротенберг расхаживает и что-то орёт, типа тренирует. Ну не нелепо?
Ок, тогда назови мне хоть одного тренера, кто тоже ездил, смотрел и выбирал? А таких нет. Шах и мат, хейтеры
Орёт: " сладенький хоккей закончился!
Яйца в кулак! Играйте панцирем!"
Пошел прогрев запущенный ручными экспертами Ротена, Крикунов, Рыбин ждем Назарова
от "почему нет" до "кто если не он?"
Тебе же русским языком объяснили: ездил, видел, собирает! Что непонятного???
надо поддержать начальство
сплотиться вокруг Борисыча
А Рыбин-то, негодяй
А были сомнения?
Не задумывался. Думал, обычный жо-лиз
У них наверное группа есть в воцапе "Вазелиновые"
Рыбин, завязывай с тяжёлой наркотой))) видели мы как Россия -25 летела Белоруссии неоднократно плюс три года ждали Кубок Гагарина от РоРо..великий тренер, дааа..вылет в первом круге плей офф 😉
Ездить, видеть, собирать-это ему в маскоты надо идти
Однозначно - да! Роман конструктор и пилот красного болида новой сборки.
Ну какое развитие у Сочи, такой и тренер по развитию))
