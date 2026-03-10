Рыбин про Ротенберга во главе сборной России: «Он ездил, видел, собирает. С «Россией 25» как масштабно все проводится. Почему нет? Нужно рассмотреть в будущем»

Рыбин про Ротенберга во главе сборной России: нужно рассмотреть в будущем.

Тренер по развитию «Сочи » Максим Рыбин порассуждал о том, заслуживает ли Роман Ротенберг возглавить сборную России после возвращения на международные соревнования.

– Когда будет принято решение, мы узнаем фамилии. Смысла гадать нет, кто это будет. Кого порекомендуют, значит, тот и будет управлять национальной командой. Здесь очень много нюансов. Каким этот человек должен быть? Наши специалисты были бы способны работать со сборной.

– Роман Ротенберг подходит на роль главного тренера сборной?

– Он ездил, он видел, он и собирает, и ребята едут с удовольствием! С «Россией 25» мы видели, как масштабно все это проводится. Поэтому почему нет?

Я абсолютно не против. Такой вариант, конечно же, нужно рассмотреть в будущем, – заявил Рыбин.

Член совета директоров московского «Динамо » и вице-президент ФХР Ротенберг возглавляет сборную «Россия 25».