Аршавин про лучшего хоккеиста мира: «Этот... Скалини или че там? Селебрини? Рановато? Тогда Макдэвид, хотя Олимпиаду они не выиграли»
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин и экс-нападающий «Коламбуса» Никита Филатов выбрали лучшего хоккеиста мира.
– Раз уж мы приехали в хоккейный FONtour, ваше мнение: кто с апреля 2025-го по март 2026-го лучший хоккеист планеты?
Андрей Аршавин: Ты же фурычишь (обращается к Филатову – Спортс’‘), ты же сказал – этот... Скалини или че там?
Никита Филатов: Селебрини?
Андрей Аршавин: Да.
Никита Филатов: Но пока рановато.
Андрей Аршавин: Тогда Макдэвид, хотя Олимпиаду они не выиграли.
Никита Филатов: Олимпиаду не выиграл, Кубок Стэнли не выиграл... На Олимпиаде MVP. В Кубке Стэнли он, по-моему, тоже взял MVP. А нет, Бобровский. Или кто-то другой... А! Сэм Беннетт забрал.
Андрей Аршавин: Вот начало было все как про тебя: то не выиграл, это не выиграл и вообще в хоккей не играл! Я думаю, Макдэвид.
Никита Филатов: Тут будет вечный спор – как можно считать лучшим того, кто не выигрывает ничего?
Андрей Аршавин: Ты не спорь. Ты же так считал, был о себе такого мнения – и ничего страшного. Все ошибаются. Давай называй фамилию, хватит мочалку теребить.
Никита Филатов: Ну, я буду из своих каких-то ощущений называть. Я скажу – Никита Кучеров.
Андрей Аршавин: Ну, молодец.
– Почему он?
Никита Филатов: Он провел сумасшедший отрезок в этом сезоне, побил один из рекордов. За очень короткий промежуток времени, игр за 30-35, набрал порядка 75 очков. Это историческое достижение.
Андрей Аршавин: Так у вас считают третьи передачи, добивания от вратаря... Ну что за вид спорта непонятный!
