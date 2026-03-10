  • Спортс
  Аршавин про лучшего хоккеиста мира: «Этот... Скалини или че там? Селебрини? Рановато? Тогда Макдэвид, хотя Олимпиаду они не выиграли»
Аршавин про лучшего хоккеиста мира: «Этот... Скалини или че там? Селебрини? Рановато? Тогда Макдэвид, хотя Олимпиаду они не выиграли»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин и экс-нападающий «Коламбуса» Никита Филатов выбрали лучшего хоккеиста мира.

– Раз уж мы приехали в хоккейный FONtour, ваше мнение: кто с апреля 2025-го по март 2026-го лучший хоккеист планеты?

Андрей Аршавин: Ты же фурычишь (обращается к Филатову – Спортс’‘), ты же сказал – этот... Скалини или че там?

Никита Филатов: Селебрини?

Андрей Аршавин: Да.

Никита Филатов: Но пока рановато.

Андрей Аршавин: Тогда Макдэвид, хотя Олимпиаду они не выиграли.

Никита Филатов: Олимпиаду не выиграл, Кубок Стэнли не выиграл... На Олимпиаде MVP. В Кубке Стэнли он, по-моему, тоже взял MVP. А нет, Бобровский. Или кто-то другой... А! Сэм Беннетт забрал.

Андрей Аршавин: Вот начало было все как про тебя: то не выиграл, это не выиграл и вообще в хоккей не играл! Я думаю, Макдэвид.

Никита Филатов: Тут будет вечный спор – как можно считать лучшим того, кто не выигрывает ничего?

Андрей Аршавин: Ты не спорь. Ты же так считал, был о себе такого мнения – и ничего страшного. Все ошибаются. Давай называй фамилию, хватит мочалку теребить.

Никита Филатов: Ну, я буду из своих каких-то ощущений называть. Я скажу – Никита Кучеров.

Андрей Аршавин: Ну, молодец. 

– Почему он?

Никита Филатов: Он провел сумасшедший отрезок в этом сезоне, побил один из рекордов. За очень короткий промежуток времени, игр за 30-35, набрал порядка 75 очков. Это историческое достижение.

Андрей Аршавин: Так у вас считают третьи передачи, добивания от вратаря... Ну что за вид спорта непонятный!

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Fonbet
Скалини и Йозе Марини - два кита, на которых стоит мировой хоккей. Третьего достойного кита не нашлось.
Ответ Вечно в бане
Скалини и Йозе Марини - два кита, на которых стоит мировой хоккей. Третьего достойного кита не нашлось.
У людей культурной столицы всегда было особенное произношение некоторых слов: поребрик, парадная...
Ответ Вечно в бане
Скалини и Йозе Марини - два кита, на которых стоит мировой хоккей. Третьего достойного кита не нашлось.
а как же Конор Макгрегор?!?!?
Овечкин такой: лучший футблист? Мусси. Или этот, как его - Руналту, Риналту
Ответ mootoo
Овечкин такой: лучший футблист? Мусси. Или этот, как его - Руналту, Риналту
Это если ему Геннадий Орлов будет подсказывать
Ответ Kley Moment 3D
Это если ему Геннадий Орлов будет подсказывать
дер вар сар или манда... манданда, хе-хе
пепперони.
и 4 сыра.
Ответ Эннио
пепперони. и 4 сыра.
Четыре разных или четыре одинаковых сыра?
Ответ Эннио
пепперони. и 4 сыра.
4 бигмака😂😂
Не понимаю этого восхищения "правдорубом" Аршавиным и интереса к его мнению обо всем на свете. Плохо воспитанный закомплексованный человек
Ответ Sony Chibo
Не понимаю этого восхищения "правдорубом" Аршавиным и интереса к его мнению обо всем на свете. Плохо воспитанный закомплексованный человек
В этом и фишка. Многие видят в нем отражение самих себя. И это неплохо
Макклин Скалини 🤣🤣🤣🤣
Ответ Доля Кузьмин
Макклин Скалини 🤣🤣🤣🤣
Ла Скала
А почему никто не спросит Аршавина, когда картошку сажать? Он же во всем разбирается?
опять говорит не прожевав?
Самовлюбленный....
Ну Шушлер же ☝️🤬
