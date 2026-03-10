  • Спортс
2

Задоров про Штурма: «Американцы более открытые – могут три раза похвалить и добавить претензию, и акцент на ней. Марко более прямолинейный – даже жестче других тренеров»

Задоров про Штурма: американцы более открытые, а у него европейский менталитет.

Защитник «Бостона» Никита Задоров в интервью Спортсу” рассказал о работе с немецким тренером Марко Штурмом.

– Марко Штурм – один из немногих европейских тренеров в истории НХЛ. Его подход отличается от североамериканских специалистов?

– В хоккейном плане я бы не сказал, что подход сильно отличается от американских тренеров. А вот в человеческом – да. Он немец, более закрытый. Это чувствуется.

Американцы обычно более открытые. Могут три раза похвалить, а потом добавить одну претензию – и ты понимаешь, что главный акцент все равно на этой претензии. Похвала – способ сгладить углы. Марко более прямолинейный, у него европейский менталитет. Он даже чуть жестче, чем другие тренеры.

Если говорить про хоккей, то он пришел из системы «Лос-Анджелеса», где большое внимание уделяется игре в обороне. Он принес это к нам. И, как ни странно, это помогает и в атаке. Если посмотреть на статистику – мы в топ-10 лучших по заброшенным шайбам. Когда мы хорошо играем в обороне, то можем обыграть любую команду в лиге в любой момент, – заявил Задоров.

Интервью Никиты Задорова – о жизни в США, «крысах» в хоккее и русских магазинах в Бостоне

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Штурм очень Карбери в первом сезоне напоминает. Дохлая команда и весьма уверенный старт карьеры. Поглядим что дальше будет, как бы в 26/27 синдром второго сезона не накрыл... По составу мишки остаются одной из самых слабых команд лиги и конечно держать их в зоне плеф-офф - это охренеть какая работа была проведена... Особенно на фоне Торонто, Флориды и Нью-Джерси
"если хочешь отругать, то сначала похвали" - это из какой-то советской, грузино-армянской комедии.
