Агент Рендулича опроверг, что Борна пьяным сел в самолет «Шанхая»: «Клевета оценивается судом и уголовным кодексом РФ. Рассмотрим обращение к юристам»

Агент Рендулича опроверг, что Борна пьяным сел в самолет «Шанхая»: клевета.

Алеша Пилко , агент нападающего «Шанхай Дрэгонс » Борны Рендулича , отреагировал на слухи про его клиента.

Ранее журналист Павел Лысенков рассказал , что 33-летнего хорвата не взяли на выезд с клубом из-за того, что он пьяным сел в самолет.

«В КХЛ существует регламент, который предусматривает наказания за подобные вещи. Если у людей, которые пишут про пьянство, нет доказательств, то это наказывается клевета, которая оценивается судом и уголовным кодексом России. Мы рассмотрим возможность обращения к юристам по данному вопросу.

Нет никаких официальных причин и медицинских справок, что Борна находился в состоянии алкогольного опьянения. То, что он сделал себе билет в бизнес-класс – это его личное дело, значит, человек имеет возможность это сделать и так захотел.

Рендулич проводит отличный сезон, является лучшим бомбардиром команды (вместе с Ником Меркли – Спортс’‘). Он доказывает все своей игрой, а не распусканием слухов и клеветой», – заявил Пилко.

Борна набрал 44 (20+24) очка в 62 матчах FONBET Чемпионата КХЛ при показателе полезности «минус 10». Его подробная статистика – здесь .