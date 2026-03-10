  • Спортс
  • Агент Рендулича опроверг, что Борна пьяным сел в самолет «Шанхая»: «Клевета оценивается судом и уголовным кодексом РФ. Рассмотрим обращение к юристам»
Агент Рендулича опроверг, что Борна пьяным сел в самолет «Шанхая»: «Клевета оценивается судом и уголовным кодексом РФ. Рассмотрим обращение к юристам»

Агент Рендулича опроверг, что Борна пьяным сел в самолет «Шанхая»: клевета.

Алеша Пилко, агент нападающего «Шанхай Дрэгонс» Борны Рендулича, отреагировал на слухи про его клиента.

Ранее журналист Павел Лысенков рассказал, что 33-летнего хорвата не взяли на выезд с клубом из-за того, что он пьяным сел в самолет.

«В КХЛ существует регламент, который предусматривает наказания за подобные вещи. Если у людей, которые пишут про пьянство, нет доказательств, то это наказывается клевета, которая оценивается судом и уголовным кодексом России. Мы рассмотрим возможность обращения к юристам по данному вопросу.

Нет никаких официальных причин и медицинских справок, что Борна находился в состоянии алкогольного опьянения. То, что он сделал себе билет в бизнес-класс – это его личное дело, значит, человек имеет возможность это сделать и так захотел.

Рендулич проводит отличный сезон, является лучшим бомбардиром команды (вместе с Ником Меркли – Спортс’‘). Он доказывает все своей игрой, а не распусканием слухов и клеветой», – заявил Пилко.

Борна набрал 44 (20+24) очка в 62 матчах FONBET Чемпионата КХЛ при показателе полезности «минус 10». Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
Просто в бизнес-классе наливают, а Борна, как человек, близкий к русской культуре, знает, что ежели уплочено...
Он сам вышел после напоминания, что бизнес-класс летит только до Москвы, а до Китая свободных мест уже нет.
Таки я Алёшу не поняла...клевета у него где наказывается -регламентом КХЛ? Уголовным кодексом? Так вы не докажете, что это клевета, сам же ляпнул, что справки нет😉 ну, а шум создают тогда, сказать нечего. Нет дыма без огня 😂
Ну сел и ч о он же не за руль машины сел
Клевета! Не сел, а в самом самолёте накидался!
