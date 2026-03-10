  • Спортс
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»

Кожевников: нет интереса смотреть КХЛ, судейство там безобразное.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал безобразным судейство в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– Надоела мне КХЛ. Я устал от всего, отдыхаю сейчас. Смотрю сейчас только результаты матчей в интернете.

– Как отдыхаете от хоккея? Есть хобби?

– Конечно, ну а как же. Я на рыбалочку езжу в родную Пензу. Большую часть времени там сейчас провожу, отдыхаю от всего. Может быть, плей-офф посмотрю.

Сейчас получаю удовольствие от пенсии. Нет интереса смотреть КХЛ. Судейство там безобразное, все надоело. Как об стенку горох, ничего не понимают.

Я давно говорил, что мы идем к деградации судейства, а изменений нет. Вот я и решил отдохнуть от КХЛ, – сказал Кожевников.

Александр Кожевников: «Металлург» и «Локомотив» – основные фавориты Кубка Гагарина. У ЦСКА игры нет, «Динамо» не выдержит с полутора звеньями нагрузку»

