  • Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
12

Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что Роман Ротенберг был бы тренером национальной команды, если бы она играла на международных турнирах.

Сейчас Ротенберг возглавляет команду «Россия 25».

«Думаю, Ротенберг и был бы тренером сборной России, если бы она играла на официальных соревнованиях. Другое дело, что до 2027 года нас никуда не вернут.

Естественно, Роман Борисович хотел бы стать главным тренером сборной на официальных турнирах.

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Так и любой тренер хочет возглавлять сборную – это высший класс специалиста», – сказал Крикунов.  

Ротенберг о том, готов ли возглавить сборную России в случае допуска до турниров: «Все нужно взвешивать и трезво оценивать. Вопрос о назначении будет решать тренерский совет ФХР»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
Владимир Васильевич вроде уважаемый тренер, который много чего выиграл в своё время, зачем это всё ему на старости лет?
Ответ wxvnpc5psr
Владимир Васильевич вроде уважаемый тренер, который много чего выиграл в своё время, зачем это всё ему на старости лет?
Дополнительное вознаграждение лишним не бывает.
Ответ wxvnpc5psr
Владимир Васильевич вроде уважаемый тренер, который много чего выиграл в своё время, зачем это всё ему на старости лет?
У человека за два полуфинала и два матча за 3е место на Олимпиадах 0 побед из 4х с разницей шайб 3-21.
Не, если только совместную бабочку Копатя и Сало, да гол Ови канадцам считать за титулы, то - да, мощон!
Плох тот эксперт, который только и подмахивает Ротенбергу.
Да кто ж сомневается? Роман Борисыч только этого и хочет. Вопрос только в одном: нахрена он там нужен?
Выходит отстранение нашей сборной спасает команду.Ну правда это и так понятно было.
Подмахивать и нализывать!
Плох тот Крикунов,который не мечтает стать блогером
Ну примерно вот так и пройдут выборы главного тренера в нашу сборную после того, как нас допустят. Подлизывающие старики начнёт продвигать ротанаберга и мы наконец-то обыграем Канаду и США.
Ротенберг - это русский Скотти Боумэн. Только он может возродить былое величие красной машины
Ответ Белый офицер
Ротенберг - это русский Скотти Боумэн. Только он может возродить былое величие красной машины
Скатти. Не надо переписать проффесора
Рекомендуем