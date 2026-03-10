Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»

Задоров высказался о драках вратарей в НХЛ.

Защитник «Бостона » Никита Задоров высказался о драках вратарей в НХЛ .

– Как отреагировали, когда начали драться вратари Джереми Сваймен и Андрей Василевский?

– Подумал: главное, чтобы руку не сломал. А так – Вася, может, посмотрел на Бобровского и решил тоже попробовать (смеется).

– Вообще драки вратарей – это нормально?

– Я более олдскульный. Если кто-то лезет к твоему вратарю – это задача защитника разобраться. Вратарь не должен сам этим заниматься.

Видел комментарий тренера «Торонто» Крэйга Беруби, что вратарская драки – неправильная мода. Если к вратарю кто-то подъехал и тыкнул в щитки, то защитник должен этому человеку оторвать голову, – сказал Задоров в интервью Спортсу” .

