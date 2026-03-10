  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
8

Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»

Задоров высказался о драках вратарей в НХЛ.

Защитник «Бостона» Никита Задоров высказался о драках вратарей в НХЛ.

– Как отреагировали, когда начали драться вратари Джереми Сваймен и Андрей Василевский?

– Подумал: главное, чтобы руку не сломал. А так – Вася, может, посмотрел на Бобровского и решил тоже попробовать (смеется).

 – Вообще драки вратарей – это нормально?

– Я более олдскульный. Если кто-то лезет к твоему вратарю – это задача защитника разобраться. Вратарь не должен сам этим заниматься.

Видел комментарий тренера «Торонто» Крэйга Беруби, что вратарская драки – неправильная мода. Если к вратарю кто-то подъехал и тыкнул в щитки, то защитник должен этому человеку оторвать голову, – сказал Задоров в интервью Спортсу”.

Интервью Никиты Задорова – о жизни в США, «крысах» в хоккее и русских магазинах в Бостоне

Бобровский подрался с вратарем «Сан-Хосе»! Что?!

Василевский подрался, а «Тампа» отыгралась с 1:5! Теперь мы видели вообще все

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoНикита Задоров
logoНХЛ
logoДжереми Сваймен
драки
logoСпортс
logoБостон
logoАндрей Василевский
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
О драках Америки с Ираном Задоров пока помалкивает
Ответ Обитаетль сплитских болот
О драках Америки с Ираном Задоров пока помалкивает
Комментарий скрыт
Ответ Антон Якимцев
Комментарий скрыт
Т.е. ему просто некогда высказаться по этому поводу? Ясно. Понятно.
Тебя Дудь, Задоров, спросил, если США нападет на другую страну ты выскажешься. Что ты ответил? "Обязательно!".

Ну и?
Что ж ты в тряпочку, кхе-кхе, либерал хоккейный , #####, нарисовался... Что ж ты наших релокантов-то подводишь? Они ж на знамя тебя своё повесили, а ты их так, носом в грязь. Высказывайся про Иран, давай, не стесняйся.

Олдскульный ты наш или скулы свело?

Залез кусок в горло теперь и от Трампа?
Очередной смельчак Россию критиковать и слова не держать.
Или извинишься, как Панарин, и как он думает, прокатит?)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
10 марта, 11:54
Задоров про список игроков, которым хочется врезать: «Попал туда не потому, что я крыса, надеюсь. А из-за жесткости, давления, потому что против меня реально тяжело играть»
10 марта, 10:17
Никита Задоров: «Для семьи, детей Бостон – идеальный вариант. Нью-Йорк – это другая энергия. Там драйв, масштаб, ритм»
10 марта, 07:08
Рекомендуем
Главные новости
Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»
8 минут назад
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
26 минут назад
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
47 минут назад
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
сегодня, 10:18
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
сегодня, 10:05
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
КХЛ. «Адмирал» против «Барыса»
сегодня, 09:45Live
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Защитник «Авангарда» Чеккони: «Метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше, намного чище и безопаснее. Красивые станции с декором, все продумано до мелочей»
сегодня, 09:06
Карбери о борьбе «Вашингтона» за плей-офф: «У нас все меньше прав на ошибку. В Баффало будем играть изо всех сил и постараемся победить»
сегодня, 07:42
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
59 минут назад
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
сегодня, 03:03
Черных о Никишине: «Талантливый парень. Только бы у него было больше доверия в «Каролине». Не понимаю, почему игрока с таким потенциалом держат в третьей-четвертой линии»
вчера, 21:29
Рекомендуем