Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»

Дэйли отреагировал на слова Овечкина о возможном завершении карьеры.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отреагировал на слова капитана «Вашингтона» Александра Овечкина о возможном завершении карьеры.

Текущий сезон НХЛ – последний для 40-летнего капитана «Вашингтона » по действующему контракту.

Овечкин ранее рассказал о том, что повлияет на завершение карьеры: «Как будет чувствовать себя мое тело. Хоккей сейчас такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми».

– Овечкин сегодня дал комментарий о возможном завершении карьеры, но до конца не прояснил свои планы на следующий сезон. Но хотели бы вы увидеть его в составе хотя бы еще один сезон, учитывая его нынешний уровень игры? Было бы это хорошо для НХЛ и хоккея в целом?

– Мы хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет, – сказал Дэйли.