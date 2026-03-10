  • Спортс
  • Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
40

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг не согласен с мнением, что он мешал тренерам работать в качестве менеджера СКА.

Ротенберг занял пост вице-президента СКА в 2011 году, с 2022 по 2025 годы был главным тренером клуба.

«Не соглашусь с бытующим мнением о том, что я подавлял тренеров и мешал им работать. Вспомним и олимпийское золото, которое выиграла сборная России в Пхенчхане, и успехи СКА в те годы, когда был только менеджером.

Для победы команды важны все – и менеджеры, и тренеры, и даже точильщики коньков. Коллектив должен быть единым», – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
40 комментариев
И ведь не понять ему, что не благодаря, а вопреки его участию эти заслуги!
Это дано понять не только лишь всем.
Ну да, подавил Знарка. Смешно. Получил бы по щам, на этом и конец. И вообще, хрен ли ты постоянно лезешь в хоккейное пространство? Ты же ведь не тренирешь никого. Так, свадебный генерал, пугало в пиджаке.
Есть понятек-городской сумасшедший. Рома хоккейный, все улыбаются и проходят мимо.
Вообще-то в итоге он подавил Знарка. Тот послал его после ОИ, в ответ Рома убрал Знарка сначала из сборной, потом и из СКА. Но хотя бы во время ОИ не успел «подавить».
Роман Борисович, когда вы перестанете свои заслуги прославлять, все уже знают, что ты примазываешься ко всему что блестит в хоккейном мире, надоел уже всем.
Странно что это шаман лёд лизал, а не роман.
Роман, вы для зрителей шут, только для папы талантливый. Неужели, это сложно понять?!
Папа его сам за сумасшедшего считает
Получается, гордится, что не мешал работать тренерам СКА. Запишем в блокнот заслуг...
- Этому клоуну кукурузу охранять от албанцев нельзя доверить! О чём вообще речь? - подумал Ходоровский.
- У Дона Пирожкова нет упражнения «Бей албанца»! А у албанцев есть упражнение «Бей финна». - подумали албанцы.
- Любой тренер НХЛ и КХЛ! Кроме клоуна. - подумала Зухра.
- Что делает на хоккейной ветке тренер Зенита? - подумала Людмила.
Интервью его родного дяди смотрите, интервью дано сразу после Корейской Олимпиады, там есть про Ротана и его роль, роль огромная и незаменимая менеджер по наклейкам и раскраскам.
вот прямые цитаты из интервью Аркадия Ротенберга 2018год.
о творце успеха сборной
-
мы оградили от какого-либо внешнего давления Олега Знарка, доверившись ему целиком и полностью. Только он, как главный тренер, принимал окончательное решение относительно состава, звеньев, тактики, тренировочного процесса и прочего. Последнее слово всегда было за ним

и чтобы не было сомнений о Ротане и его ролях. там же в интервью.
- «Красная машина» — это коммерческое предприятие, являющееся дочерней компанией федерации. Оно занимается продажей атрибутики, одежды, сувенирной продукции с символикой национальной сборной по хоккею и символикой «Красная машина». Основная цель — развитие бренда, получение прибыли.
Уже хорошо, что не мешал. Как работал тренером, было видно по СКА
Если заговорил об этом-значит так и есть😂 уверенному в себе человеку не надо искать оправдания...а тут целый букет 😂
Можешь сколь угодно не соглашаться но по факту так оно и было
