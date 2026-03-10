Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»

Ротенберг о СКА: не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров.

Первый вице-президент ФХР , член совета директоров московского «Динамо » Роман Ротенберг не согласен с мнением, что он мешал тренерам работать в качестве менеджера СКА .

Ротенберг занял пост вице-президента СКА в 2011 году, с 2022 по 2025 годы был главным тренером клуба.

«Не соглашусь с бытующим мнением о том, что я подавлял тренеров и мешал им работать. Вспомним и олимпийское золото, которое выиграла сборная России в Пхенчхане, и успехи СКА в те годы, когда был только менеджером.

Для победы команды важны все – и менеджеры, и тренеры, и даже точильщики коньков. Коллектив должен быть единым», – сказал Ротенберг.