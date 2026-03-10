Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
Ротенберг о СКА: не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров.
Первый вице-президент ФХР, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг не согласен с мнением, что он мешал тренерам работать в качестве менеджера СКА.
Ротенберг занял пост вице-президента СКА в 2011 году, с 2022 по 2025 годы был главным тренером клуба.
«Не соглашусь с бытующим мнением о том, что я подавлял тренеров и мешал им работать. Вспомним и олимпийское золото, которое выиграла сборная России в Пхенчхане, и успехи СКА в те годы, когда был только менеджером.
Для победы команды важны все – и менеджеры, и тренеры, и даже точильщики коньков. Коллектив должен быть единым», – сказал Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- У Дона Пирожкова нет упражнения «Бей албанца»! А у албанцев есть упражнение «Бей финна». - подумали албанцы.
- Любой тренер НХЛ и КХЛ! Кроме клоуна. - подумала Зухра.
- Что делает на хоккейной ветке тренер Зенита? - подумала Людмила.
о творце успеха сборной
-
мы оградили от какого-либо внешнего давления Олега Знарка, доверившись ему целиком и полностью. Только он, как главный тренер, принимал окончательное решение относительно состава, звеньев, тактики, тренировочного процесса и прочего. Последнее слово всегда было за ним
и чтобы не было сомнений о Ротане и его ролях. там же в интервью.
- «Красная машина» — это коммерческое предприятие, являющееся дочерней компанией федерации. Оно занимается продажей атрибутики, одежды, сувенирной продукции с символикой национальной сборной по хоккею и символикой «Красная машина». Основная цель — развитие бренда, получение прибыли.