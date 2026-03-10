  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
Фото
1

«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации

«Трактор» и «Т-Банк» показали матч КХЛ в театре.

«Трактор» и «Т-Банк» показали хоккейный матч в театре.

Мероприяние прошло 8 марта в Театре драмы им. Н.Орлова. Там показывали матч «Трактора» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Металлургом» (2:3 Б).

В холле болельщиков встречал оркестр живым исполнением классических композиций, художники рисовали портреты всем желающим.

Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» (гимн «Трактора») в классической интерпретации. Первый перерыв прошел под выступление артистов театра «Манекен» с небольшой постановкой. После второго игрового отрезка для болельщиков выступила группа «Триагрутрика».

Фото: vk.ru

Опубликовала: Екатерина Подгорная
logoТрактор
logoМеталлург Мг
болельщики
музыка
logoКХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Трактор» вышел в плей-офф. Команда Корешкова идет 6-й на Востоке
10 марта, 11:32
Александр Кожевников: «Металлург» и «Локомотив» – основные фавориты Кубка Гагарина. У ЦСКА игры нет, «Динамо» не выдержит с полутора звеньями нагрузку»
10 марта, 08:42
Андрей Баландин: «Если «Трактор» не пройдет 1-й раунд плей-офф, сезон будет провальным. В такое тяжелое для страны время на клуб тратятся приличные деньги – болельщику нужен праздник»
9 марта, 20:16
Рекомендуем
Главные новости
Владислав Третьяк: «Сейчас подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь IIHF. Если нет – будем судиться, пора действовать. У них один аргумент – безопасность. У нас самое безопасное место»
18 минут назад
КХЛ. «Адмирал» проиграл «Барысу»
29 минут назад
Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»
36 минут назад
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
54 минуты назад
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
сегодня, 10:46
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
сегодня, 10:18
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
сегодня, 10:05
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Защитник «Авангарда» Чеккони: «Метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше, намного чище и безопаснее. Красивые станции с декором, все продумано до мелочей»
сегодня, 09:06
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Адмирала» Олсон о «Металлурге»: «Из всех команд выделю Магнитогорск. У них какое-то невероятное нападение, их умение забивать голы впечатлило»
8 минут назад
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
сегодня, 10:34
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
сегодня, 03:03
Рекомендуем