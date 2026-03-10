«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
«Трактор» и «Т-Банк» показали матч КХЛ в театре.
«Трактор» и «Т-Банк» показали хоккейный матч в театре.
Мероприяние прошло 8 марта в Театре драмы им. Н.Орлова. Там показывали матч «Трактора» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Металлургом» (2:3 Б).
В холле болельщиков встречал оркестр живым исполнением классических композиций, художники рисовали портреты всем желающим.
Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» (гимн «Трактора») в классической интерпретации. Первый перерыв прошел под выступление артистов театра «Манекен» с небольшой постановкой. После второго игрового отрезка для болельщиков выступила группа «Триагрутрика».
