«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации

«Трактор» и «Т-Банк» показали матч КХЛ в театре.

«Трактор » и «Т-Банк» показали хоккейный матч в театре.

Мероприяние прошло 8 марта в Театре драмы им. Н.Орлова. Там показывали матч «Трактора» в Фонбет Чемпионате КХЛ с «Металлургом » (2:3 Б).

В холле болельщиков встречал оркестр живым исполнением классических композиций, художники рисовали портреты всем желающим.

Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» (гимн «Трактора») в классической интерпретации. Первый перерыв прошел под выступление артистов театра «Манекен» с небольшой постановкой. После второго игрового отрезка для болельщиков выступила группа «Триагрутрика».

Фото: vk.ru