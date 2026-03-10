  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
Видео
60

Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ

Дисциплинарный комитет ФХР пожизненно отстранил арбитра Скугарева.

Дисциплинарный комитет ФХР вынес решение по эпизоду с участием судей, произошедшему после матча между «Норильском» и «Омскими Крыльями» 21 февраля.

«По итогам рассмотрения ДК ФХР постановил:

1. Мирославу Скугареву запрещено заниматься любой деятельностью в хоккее пожизненно;

2. Ивану Шмакову и Ильнуру Хажиеву запрещено заниматься судейством в хоккее сроком на 3 года», – сообщается на сайте Olimpbet ВХЛ.

Напомним, 23 февраля ФХР за «недопустимое поведение» отстранила трех арбитров матча «Норильск» – «Омские Крылья». Ранее линейный судья Мирослав Скугарев снял ролик, в котором показал, как арбитры проводят время после игры: в комнате отдыха судья Ильнур Хажиев лежит на полу и двигается в такт громко играющей музыке, а Иван Шмаков дремлет, сидя за столом.

Сам Скугарев на фоне памятной джерси СКА имитировал мастурбацию, используя, по всей видимости, ложку для обуви.

Скугарев об отстранении сына-арбитра за «недопустимое поведение»: «Шокировала эта новость. Может, он не прошел испытание медными трубами, у него впервые такая ситуация»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ВХЛ
logoВХЛ
дисквалификации
судьи
logoФХР
logoХК Норильск
logoСКА
происшествия
logoОмские Крылья
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А тот, который задремал, чем заслужил бан на 3 года?
Ответ user_85
А тот, который задремал, чем заслужил бан на 3 года?
видимо тем, что не сообщил куда следует.
Ответ Иван Ларин
видимо тем, что не сообщил куда следует.
Ну, он же физически не мог, надо понимать.)
За договорнячки не отстраняют. А за то что клюшку потёр да. Дебелизм
Ну и что тут такого, чтобы пожизненно отстранять? А двое отстраненных на три года вообще ничего не сделали
Ответ BVB Ultras
Ну и что тут такого, чтобы пожизненно отстранять? А двое отстраненных на три года вообще ничего не сделали
да ничего конечно - ждем ребят в НХЛ)
Ну оступился разок, без криминала. За что пожизненно-то? Карательно-дисциплинарный комитет упивается своей властью.
Ответ StarkO
Ну оступился разок, без криминала. За что пожизненно-то? Карательно-дисциплинарный комитет упивается своей властью.
За то, что дурак
Ответ StarkO
Ну оступился разок, без криминала. За что пожизненно-то? Карательно-дисциплинарный комитет упивается своей властью.
Чтобы кто-нибудь в будущем не вздумал реально побаловаться на джерси ски, или рыгнуть
Наказать-то нужно конечно, но куда так строго? Пожизненно из-за того что ложку для обуви натирал у формы СКА? А того, который уснул за что вообще?
Бред какой-то, если бы другая форма была, то и диксквы не было бы...
Чел заснул после матча, на что имел полное право, работа же закончилась, а его отстранили на три года...

Я уж даже не буду обсуждать на этом фоне, правомерно ли отстранять навсегда за эпизод, там, наверное, майка СКА на фоне просто сыграла, поэтому спрашивать бесполезно, но спящий...

Может, Третьяк или Ротенберг как руководители Федерации что-нибудь умное скажут?)
Ответ Pavel_1116911801
Чел заснул после матча, на что имел полное право, работа же закончилась, а его отстранили на три года... Я уж даже не буду обсуждать на этом фоне, правомерно ли отстранять навсегда за эпизод, там, наверное, майка СКА на фоне просто сыграла, поэтому спрашивать бесполезно, но спящий... Может, Третьяк или Ротенберг как руководители Федерации что-нибудь умное скажут?)
Третьяк не знаю что скажет, а Ротенберг: "Вы, случайно, не из Бостона пишете"?
Дзюба? Играет до сих пор
Ответ Рубин2003
Дзюба? Играет до сих пор
Он всё-таки не имитировал, и делал это на фоне дамы
Ответ supirpupir
Он всё-таки не имитировал, и делал это на фоне дамы
Мы точно не знаем на каком фоне это было
Уводят народ от основных повесточек)
Слабоумие и... слабоумие
Ответ unbelievable
Слабоумие и... слабоумие
А третий вовремя заснул)
Ответ Bdv68
А третий вовремя заснул)
Это его не спасло.)
Ничего страшного тут не вижу, жаль судью, по беспределу отстранили ;))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев об отстранении трех арбитров ВХЛ за «недопустимое поведение»: «Устраивать какой-то шабаш недопустимо. Решение принято правильно и справедливо»
24 февраля, 11:39
ФХР за «недопустимое поведение» отстранила трех арбитров матча «Норильск» – «Омские Крылья». Линейный судья Скугарев имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха
23 февраля, 17:31Видео
Рекомендуем
Главные новости
Овечкин сделал передачу в матче с «Флайерс», прервав серию без очков из 3 игр. У него 24+27 в 66 матчах сезона
27 минут назадВидео
Демидов набрал 1+1 в матче с «Оттавой», забив победный гол и став 3-й звездой. У него 51 очко в 64 играх сезона
40 минут назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», «Монреаль» одолел «Оттаву»
55 минут назад
Ги Буше о 4:1 с «Торпедо»: «Понравился 1-й период, великолепно действовали и в атаке, и в обороне, счет мог быть 5:1 после этого отрезка. У Фьоре могло быть и 6 очков сегодня, у Окулова – около 10»
вчера, 20:58
Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «Превращаемся в команду НБА, когда концовка игры самая горячая, острая, чтобы люди оставались и не уходили. Рад, что ребята отыграли сильный матч»
вчера, 20:15
Никитин о ЦСКА: «Ребята мыслями уже в плей-офф. Фокусируемся на получении преимущества домашнего льда. Прививаем игрокам, чтобы не переживали, на каком мы месте, а отвоевывали его»
вчера, 19:38
СКА выиграл 4-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Динамо» Минск, Плотников сделал дубль, Голдобин набрал 0+3. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:12
КХЛ. СКА одолел «Динамо» Минск, «Металлург» обыграл «Салават», «Локомотив» уступил «Автомобилисту», «Авангард» победил «Торпедо»
вчера, 19:02
Ротенберг о своих пресс-конференциях: «Всегда был честным в общении с журналистами. Медийность важна для привлечения аудитории. Болельщикам наши диалоги были интересны, думаю»
вчера, 18:57
Разин об извинениях перед судьями: «Извинился не за себя, я привык к унижениям. Видел, что по отношению к команде есть недосказанность с их стороны. Сделал все, чтобы перевернуть ситуацию»
вчера, 18:34
Ко всем новостям
Последние новости
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
13 минут назад
Черных о Никишине: «Талантливый парень. Только бы у него было больше доверия в «Каролине». Не понимаю, почему игрока с таким потенциалом держат в третьей-четвертой линии»
вчера, 21:29
Ожиганов после 4:2 с «Шанхаем»: «Какой-то дурной безбашенный хоккей получился. Хорошо, что мы выигрываем, достаем из себя силы. Можем за топ-4 побороться, зацепиться за домашнюю площадку»
вчера, 21:23
Исаков об 1:4 от «Авангарда»: «Неплохой матч, но нужно реализовывать моменты, дожимать их. Количество забитых голов не соответствовало нашему давлению»
вчера, 21:13
Вячеслав Козлов о 4:2 с «Шанхаем»: «Тяжелая победа. Предупреждали игроков, что соперник непростой, они в борьбе умеют играть, на полборта хорошо идут – это люди, игравшие в АХЛ, НХЛ»
вчера, 20:48
Лав о 2:4 от «Динамо»: «Одна и та же песня в последних матчах – нам надо играть в идеальный хоккей, чтобы выиграть, но мы забиваем не так много, что затрудняет ситуацию»
вчера, 20:37
Квартальнов о 3:4: «СКА очень мощно начал, мы были чуть не готовы, проспали 1-й период. Потом была равная игра, в 3-м немного не хватило. Позитивный момент, что команда не сдается»
вчера, 20:26
Фьоре о хет-трике в матче с «Торпедо»: «Сегодня был мой день. У меня замечательные партнеры Окулов и Маклауд, они облегчают задачу по забиванию голов»
вчера, 19:58Видео
Дмитрий Михайлов: «У «Сочи» нет стабильности. Один мудрый тренер мне сказал: «В хоккей нельзя играться, нужно играть». Когда хоккеисты это поймут, результаты будут лучше»
вчера, 19:50
«Омские Крылья» будут играть в СКК им. Блинова в плей-офф ВХЛ
вчера, 19:22
Рекомендуем