Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ

Дисциплинарный комитет ФХР пожизненно отстранил арбитра Скугарева.

Дисциплинарный комитет ФХР вынес решение по эпизоду с участием судей, произошедшему после матча между «Норильском » и «Омскими Крыльями» 21 февраля.

«По итогам рассмотрения ДК ФХР постановил:

1. Мирославу Скугареву запрещено заниматься любой деятельностью в хоккее пожизненно;

2. Ивану Шмакову и Ильнуру Хажиеву запрещено заниматься судейством в хоккее сроком на 3 года», – сообщается на сайте Olimpbet ВХЛ.

Напомним, 23 февраля ФХР за «недопустимое поведение» отстранила трех арбитров матча «Норильск» – «Омские Крылья ». Ранее линейный судья Мирослав Скугарев снял ролик, в котором показал, как арбитры проводят время после игры: в комнате отдыха судья Ильнур Хажиев лежит на полу и двигается в такт громко играющей музыке, а Иван Шмаков дремлет, сидя за столом.

Сам Скугарев на фоне памятной джерси СКА имитировал мастурбацию, используя, по всей видимости, ложку для обуви.

Скугарев об отстранении сына-арбитра за «недопустимое поведение»: «Шокировала эта новость. Может, он не прошел испытание медными трубами, у него впервые такая ситуация»