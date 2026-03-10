Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
Дисциплинарный комитет ФХР вынес решение по эпизоду с участием судей, произошедшему после матча между «Норильском» и «Омскими Крыльями» 21 февраля.
«По итогам рассмотрения ДК ФХР постановил:
1. Мирославу Скугареву запрещено заниматься любой деятельностью в хоккее пожизненно;
2. Ивану Шмакову и Ильнуру Хажиеву запрещено заниматься судейством в хоккее сроком на 3 года», – сообщается на сайте Olimpbet ВХЛ.
Напомним, 23 февраля ФХР за «недопустимое поведение» отстранила трех арбитров матча «Норильск» – «Омские Крылья». Ранее линейный судья Мирослав Скугарев снял ролик, в котором показал, как арбитры проводят время после игры: в комнате отдыха судья Ильнур Хажиев лежит на полу и двигается в такт громко играющей музыке, а Иван Шмаков дремлет, сидя за столом.
Сам Скугарев на фоне памятной джерси СКА имитировал мастурбацию, используя, по всей видимости, ложку для обуви.
