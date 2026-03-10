  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
11

Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»

Андриевский высказался о поражении «Амура» от «Барыса».

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался после поражения от «Барыса» со счетом 0:3. 

«Амур» идет 9-м на Востоке с 57 баллами в 64 матчах. 8-е место занимает «Сибирь» с 62 очками после 64 игр.

– Не такого результата ждали. Не получилось целостной игры, не хватило эмоций. Где-то мы их расплескали после предыдущей встречи. Это один из факторов того, что плохо играли первые два периода. В третьем что-то поменяли, но моментов особо не создали.

Игра в неравных составах предопределила результат, к сожалению, не в нашу пользу.

– Почему так рано сняли вратаря?

– Надо бороться за любой шанс. Какая разница, с каким счетом проиграть: 0:2 или 0:3? Для вас есть разница? Для меня – нет.

– Какая установка была на третий период?

– Попросили ребят поиграть активнее, посталкиваться, сделать больше силовых, побросать, поиграть перед воротами. К сожалению, особо этого не увидели. Может, вышли нервные на игру.

– Алекс Бродхерст поедет в выездную серии?

– Да, он едет с нами. Посмотрим по его состоянию, будет ли играть. Он уже тренируется, катается. К сожалению, пока не в основной группе, но выходит на лед.

– Как восстановить потерянные эмоции?

– В раздевалке поговорили с ребятами. Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять. Если можем играть сильнее, надо пробовать. Надеюсь, ребята нас услышали. Будем бороться.

– Куда пропал Дамир Шаймарданов?

– Никуда не пропал, он в команде, поверьте. Работает на тренировках, неплохо выглядит. Состав на игру выбираем с тренером вратарей, просто были какие-то мысли, которые я не хочу рассказывать, – сказал Андриевский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАмур
logoSports – Казахстан
logoАлександр Андриевский
logoМатч ТВ
logoБарыс
logoКХЛ
logoДамир Шаймарданов
logoАлекс Бродхерст
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А куда пропал Свечников?
Сами похоронили свои шансы на П-О, а ведь все достаточно реально было в случае победы над Барысом сегодня. Теперь вновь 5 очей, а это целая пропасть, учитывая все оставшиеся игры Амура на выезде, да там не самые сильные противники, но это выезд со всеми вытекающими обстоятельствами: разница часовых поясов, Спартак, который борется за место повыше, и непредсказуемая Лада с Савчуком, которая спокойно дома при своих болелах запросто может хлопнуть дальневосточного Кота ...
дектярева в студию он же обещал Амуру Кг 😁
Если в следующий сезон вы собираетесь войти с этим же ТШ то можно даже не смотреть тогда.
Помоему в крае никому хоккей не нужен. Кормушка и только.
Руководство клуба принимает очень странные решения.
Разве можно весь сезон с одним вратарём играть? Почему на дедлайне не запросили равнозначного Дорожке вратаря, если нет доверия молодым, если молодые не тянут? Ему памятник нужно ставить.
Ответ Alexey Vasiltsov
Разве можно весь сезон с одним вратарём играть? Почему на дедлайне не запросили равнозначного Дорожке вратаря, если нет доверия молодым, если молодые не тянут? Ему памятник нужно ставить.
Потому что у нас руководство команды думает как бы пристроить своих родственников к кормушке и сэкономить для своего кормана, а игра комплектование команды это дело третье.
Руководство и тренерский штаб еще в ноябре надо было менять,вместо этого еще и пригласили "памятник" Лугина мл. для "спасения" команды.
Ответ Алексей Вдовенко
Руководство и тренерский штаб еще в ноябре надо было менять,вместо этого еще и пригласили "памятник" Лугина мл. для "спасения" команды.
Всему руководству плевать на команду.
Андриевский уже ряд команд утопил в свое время, добрался и до Хабаровска.
А в неудачи Амура оказывается виноват стал Гальченюк ст.! Бред!!!
Наш нынешний "тренеришка"
вроде как не причём.
Хватит ли у Андриевского мужества подать в отставку самому???
А то наши менеджеры могут и подписать его на следующий сезон (не дай Бог!)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
10 марта, 12:38
«Амур» проведет День коренных народов и сыграет в специальных джерси: «Нанайцы, эвены, эвенки, орочи, ульчи, удэгейцы, негидальцы и нивхи будут отдавать свою энергию «Тиграм» с трибун»
10 марта, 08:32Фото
«Сибирь» одолела «Авангард» по буллитам – 2:1. Отрыв от «Амура» в борьбе за 8-е место на Востоке – 5 очков
9 марта, 13:35
Рекомендуем
Главные новости
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
5 минут назад
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
33 минуты назад
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
46 минут назад
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
56 минут назад
КХЛ. «Адмирал» против «Барыса»
сегодня, 09:30Live
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Защитник «Авангарда» Чеккони: «Метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше, намного чище и безопаснее. Красивые станции с декором, все продумано до мелочей»
сегодня, 09:06
Карбери о борьбе «Вашингтона» за плей-офф: «У нас все меньше прав на ошибку. В Баффало будем играть изо всех сил и постараемся победить»
сегодня, 07:42
Карбери об 1:4 с «Флайерс»: «Ошибки во втором периоде дорого обошлись «Вашингтону»
сегодня, 06:45
Демидов набрал 51-е очко в сезоне НХЛ и делит лидерство с Сеннеке в гонке бомбардиров среди новичков
сегодня, 05:47
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
17 минут назад
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
сегодня, 03:03
Черных о Никишине: «Талантливый парень. Только бы у него было больше доверия в «Каролине». Не понимаю, почему игрока с таким потенциалом держат в третьей-четвертой линии»
вчера, 21:29
Рекомендуем