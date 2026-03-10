Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»

Андриевский высказался о поражении «Амура» от «Барыса».

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался после поражения от «Барыса» со счетом 0:3.

«Амур» идет 9-м на Востоке с 57 баллами в 64 матчах. 8-е место занимает «Сибирь» с 62 очками после 64 игр.

– Не такого результата ждали. Не получилось целостной игры, не хватило эмоций. Где-то мы их расплескали после предыдущей встречи. Это один из факторов того, что плохо играли первые два периода. В третьем что-то поменяли, но моментов особо не создали.

Игра в неравных составах предопределила результат, к сожалению, не в нашу пользу.

– Почему так рано сняли вратаря?

– Надо бороться за любой шанс. Какая разница, с каким счетом проиграть: 0:2 или 0:3? Для вас есть разница? Для меня – нет.

– Какая установка была на третий период?

– Попросили ребят поиграть активнее, посталкиваться, сделать больше силовых, побросать, поиграть перед воротами. К сожалению, особо этого не увидели. Может, вышли нервные на игру.

– Алекс Бродхерст поедет в выездную серии?

– Да, он едет с нами. Посмотрим по его состоянию, будет ли играть. Он уже тренируется, катается. К сожалению, пока не в основной группе, но выходит на лед.

– Как восстановить потерянные эмоции?

– В раздевалке поговорили с ребятами. Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять. Если можем играть сильнее, надо пробовать. Надеюсь, ребята нас услышали. Будем бороться.

– Куда пропал Дамир Шаймарданов?

– Никуда не пропал, он в команде, поверьте. Работает на тренировках, неплохо выглядит. Состав на игру выбираем с тренером вратарей, просто были какие-то мысли, которые я не хочу рассказывать, – сказал Андриевский.