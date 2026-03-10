  • Спортс
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»

Акользин высказался об игре в Шанхае.

Нападающий «Дрэгонс» Павел Акользин поделился впечатлениями от игры в Шанхае.

5 и 7 марта клуб сыграл с «Сибирью» (1:2) и «Барысом» (4:8) в вынесенных матчах Фонбет Чемпионата КХЛ в Шанхае.

– Шанхай сильно отличается от Москвы и Санкт-Петербурга?

 – Тяжело сравнивать, все-таки это две разные страны, два разных менталитета. В Москве и Санкт-Петербурге тоже много очень добрых и отзывчивых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам.

 – С языковым барьером столкнулись? Все-таки по-английски там мало кто говорит.

 – Тяжело, но приходится как-то объяснять жестами, да и отдельные английские слова китайцы понимают, как-то диалог все-таки складывается. Главное, что в итоге тебя понимают.

 – Вполне возможен полноценный переезд команды в Шанхай уже через сезон. Готовы провести чемпионат в Китае?

 – У меня есть супруга и двое детей, сезон я провел вдали от них. Для меня это решение будет трудным. Но еще как минимум год есть, чтобы его принять, – сказал Акользин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
