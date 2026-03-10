  • Спортс
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»

Кравец высказался о победе «Барыса» в матче против «Амура».

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался после победы в матче против «Амура» со счетом 3:0.

5 марта стало известно, что «Барыс» потерял шансы на выход в плей-офф.  На данный момент клуб занимает 10-е место на Востоке с 51 очком в 64 играх.

– Трудная игра против сильной команды. Выстояли первый период, хорошо сыграли в обороне, даже перебросали соперников. Во втором периоде была ровная игра, удалось реализовать большинство, а это очень важный момент. Ребята молодцы, большая благодарность тем, кто играл в меньшинстве, им пришлось много стараться.

В третьем периоде сыграли на результат. Хорошая коллективная победа, отличная игра вратаря, которая вселяет уверенность остальным ребятам. Сегодня мало ошибались, спасибо за это ребятам.

– «Барыс» провел вдвое меньше времени в атаке, чем «Амур. На что делали упор в подготовке?

– Не играли в откат, старались сыграть и в атаке, чтобы меньше быть в обороне. Грамотно строили игру в средней зоне, не давали сопернику задерживаться в нашей зоне.

Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу. Знали, что «Амур» хорошо играет в контратаках, акцентировали внимание на игре в обороне. Хотели, чтобы в нашу зону не входили с шайбой.

– Ваша команда привыкла к дальневосточным условиям?

– Привыкнуть к этим условиям очень сложно, пять часов разницы во времени сказываются. Пытались создать атмосферу, будто продолжаем жить по астанинскому времени. Хорошо, что был перерыв. Вчера покатались, ребята были довольно свежие. Все сконструировали правильно, раз победили.

– В чем секрет игры оформившего дубль Майка Веккионе?

– Всегда ждали такой игры от него, понимали, что он умеет так играть. Стало получаться в большинстве, больше бросает и забивает. На тренировках он всегда очень хорошо работает, какие‑то моменты с видео помогли. Он настроен, готов бежать и бросать, Майкл выкладывается на 200%.

– Впереди три игры с «Адмиралом». Удобно играть подряд или через паузу с одной и той же командой?

– Удобнее чередовать. На игры подряд, тем более на три, настроиться гораздо сложнее. Все время выходишь против одной и той же команды, надо делать одно и то же, а это не всегда получается, – сказал Кравец.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
вы очень професионально провели сезон.
..
Отомстил Кравец Амуру, за то что его тогда уволили из поста главного тренера.
