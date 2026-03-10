  • Спортс
  • Фридман о вратаре «Эдмонтона»: «Ходят слухи, что Джерри повздорил с товарищами по команде на тренировке. Тяжелый сезон для «Ойлерс»
11

У вратаря «Эдмонтона» Джерри произошел конфликт с товарищами по команде.

У вратаря «Эдмонтона» Тристана Джерри произошел конфликт с товарищами по команде во время тренировки на прошлой неделе.

Инсайдер Эллиотт Фридман упомянул об этом в подкасте «32 Thoughts», обсуждая ситуацию в «Ойлерс».

«Ходят слухи о том, что Джерри повздорил на тренировке с некоторыми из своих товарищей по команде. Это тяжелый сезон для «Ойлерс», – отметил Фридман, не вдаваясь в подробности ситуации, но отметив растущее недовольство нестабильной игрой команды.

Боб Стауффер из «Oilers Now» так высказывался о ситуации с Джерри перед игрой против «Каролины».

«Есть несколько моментов, которые меня очень беспокоят в отношении Тристана… Я могу читать между строк того, что происходило на тренировке на льду. Кажется, там были какие-то [ругательства]. Мне не понравилось, что Джерри, когда «Ойлерс» проиграли «Миннесоте» со счетом 3:7, говорил о том, как команда играет в обороне перед ним», – сказал Стауффер.

Джерри перешел в «Эдмонтон» из «Питтсбурга» по ходу сезона-2025/26. За «Ойлерс» он провел 13 матчей, отражая в среднем 86,1% бросков при коэффициенте надежности 3,96.

Драйзайтль об «Эдмонтоне»: «Мы пропускаем слишком много голов, не умеем защищаться. Нужно облегчить задачу Джерри, но и он тоже может играть немного лучше»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Oilers Nation
Казалось бы, сделать бригаду хуже, чем Скиннер-Пикар в прошлом сезоне было практически невозможно, но менеджмент Ойлерс справился. Что Джарри, что Ингрэм - это просто позор в воротах. Понятно, что защита Эдмонтона мягко говоря не славится надёжностью, но выменивать вратаря, который в прошлом январе был на драфте-отказов, да ещё и в 2 раза дороже по деньгам, чем Скиннер...
В который раз можно убедиться, что у того же Скиннера с менталкой всё в порядке. На него каждый сезон шквал критики оскорблений сыпется со стороны фанатов Эдмонтона в соц. сетях, а он с небольшой зарплатой 2 года подряд выбивал элитного Оттинджера в финале конференции
Ответ Артур Мирошин
В который раз можно убедиться, что у того же Скиннера с менталкой всё в порядке. На него каждый сезон шквал критики оскорблений сыпется со стороны фанатов Эдмонтона в соц. сетях, а он с небольшой зарплатой 2 года подряд выбивал элитного Оттинджера в финале конференции
Согласен, совсем обнаглел, надо со Скиннера пример брать, молча стоять и обтекать, засунув язык в заднее место как Скиннер, во время того как тебя закидывают предметами пищеварения после постоянных и многочисленных привозов защиты, точнее отсутствующей защиты. И нельзя говорить что денег нет ни на защиту, ни на вратаря, по причине что всё ушло на МакДрайНёрсБушаров)))) Они же неприкосновенны, защиту можно иногда поругать, а вот вратарь это козёл отпущения, главная мишень для критики, но он должен молчать и обтекать как Скиннер))))
Нисколько не поклонник Джерри, обычный вратарь ниже среднего, но проблемы в защите, а ещё больше в распределении денег между защитой и нападением, и если полузащитник Бушар хоть нападением компенсирует, то Нёрс и этого не делает. Надо его выпроваживать, а на деньги вместо или пару защ домоседов, или один домосед и вратарь выше среднего. Но в связи с отсутствием тренера у команды, и ГМ это не делается. А вместо выставляют вратаря для оскорблений, и плясок с бубнами вокруг него.
Ответ TR31HK
Согласен, совсем обнаглел, надо со Скиннера пример брать, молча стоять и обтекать, засунув язык в заднее место как Скиннер, во время того как тебя закидывают предметами пищеварения после постоянных и многочисленных привозов защиты, точнее отсутствующей защиты. И нельзя говорить что денег нет ни на защиту, ни на вратаря, по причине что всё ушло на МакДрайНёрсБушаров)))) Они же неприкосновенны, защиту можно иногда поругать, а вот вратарь это козёл отпущения, главная мишень для критики, но он должен молчать и обтекать как Скиннер)))) Нисколько не поклонник Джерри, обычный вратарь ниже среднего, но проблемы в защите, а ещё больше в распределении денег между защитой и нападением, и если полузащитник Бушар хоть нападением компенсирует, то Нёрс и этого не делает. Надо его выпроваживать, а на деньги вместо или пару защ домоседов, или один домосед и вратарь выше среднего. Но в связи с отсутствием тренера у команды, и ГМ это не делается. А вместо выставляют вратаря для оскорблений, и плясок с бубнами вокруг него.
А в целом всё верно подмечено.
В Эдмонтоне будто бы спецом не берут топового вратаря, чтобы можно было в удобном случае найти того, кого будет хейтить СМИ
Я не знаю как можно на серьезке хейтить последних вратарей Эдмонтона. Они и играли то за те деньги, что получает бэкапчик. Ну вот играет Скиннер за 2.6. И на свои деньги он был более чем норм. Пикар за 1. Ну и на эти деньги он и играл в общем-то. В итоге - 3.6. И чё от них хотят? Что бы это были Бобровский и Василевский? Это даже не половина Бобра. Именно поэтому я не понимал особого хейта в их сторону. Основными они никогда и не были, ни на чё не претендовали.
И вот сейчас даже Ингрэм. А чё хотеть то с него? Он в Аризоне то основным не был, типичный бекапчик. За 2 играет и играет.
Тут конечно провал по Джарри полный. Вообще. Чел играет за 5+ каким-то боком. Думаю что Пингвины только рады что слили его. Непонятно что хотел получить от него Эдмонтон, когда этот тип своей игрой последние сезоны прям так и говорит "я якорь". Из положительного я запомнил только то что у него на шлеме был прикольный рисунок с мышонком Джерри. Всё.

По Нёрсу просто база. Чел не стоит своих 10 и никогда не стоил. Бушар - синдром Карлссона. Крутой в нападении и абсолютное мертвячелло на своей основной позиции. Как защитник - максимум 3 пара. Но на чужой половине реально хорош. Да и первый пас неплохой.
В целом, защита у Эдмонтона это рандом полный. Ну вот абсолютно любой игрок может привезти. Куча шайб заходит именно после индивидуальных ошибок.
Дубас гений конечно
Ответ Fleury Flower 29
Дубас гений конечно
Дубас ему этот контракт и дал, к слову)
Видимо на тренировках как стена стоит, не пропускает, вот ему и высказали пожелание также играть в играх)
Засланец, разваливает чемпионскую команду
Не нравится, ишь ты, элитный вратарь... Надеюсь летом вернут Скиннера, его Пенс вроде не продлевали, и этого бэкапа за 5.5 млн. за мешок шайб куда-нибудь.
ГМ Эдмонтона Дубасу: "ну спасибо, блин"
