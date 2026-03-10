Фридман о вратаре «Эдмонтона»: «Ходят слухи, что Джерри повздорил с товарищами по команде на тренировке. Тяжелый сезон для «Ойлерс»

У вратаря «Эдмонтона» Джерри произошел конфликт с товарищами по команде.

У вратаря «Эдмонтона » Тристана Джерри произошел конфликт с товарищами по команде во время тренировки на прошлой неделе.

Инсайдер Эллиотт Фридман упомянул об этом в подкасте «32 Thoughts», обсуждая ситуацию в «Ойлерс».

«Ходят слухи о том, что Джерри повздорил на тренировке с некоторыми из своих товарищей по команде. Это тяжелый сезон для «Ойлерс», – отметил Фридман, не вдаваясь в подробности ситуации, но отметив растущее недовольство нестабильной игрой команды.

Боб Стауффер из «Oilers Now» так высказывался о ситуации с Джерри перед игрой против «Каролины».

«Есть несколько моментов, которые меня очень беспокоят в отношении Тристана… Я могу читать между строк того, что происходило на тренировке на льду. Кажется, там были какие-то [ругательства]. Мне не понравилось, что Джерри, когда «Ойлерс» проиграли «Миннесоте» со счетом 3:7, говорил о том, как команда играет в обороне перед ним», – сказал Стауффер.

Джерри перешел в «Эдмонтон» из «Питтсбурга» по ходу сезона-2025/26. За «Ойлерс» он провел 13 матчей, отражая в среднем 86,1% бросков при коэффициенте надежности 3,96.

Драйзайтль об «Эдмонтоне»: «Мы пропускаем слишком много голов, не умеем защищаться. Нужно облегчить задачу Джерри, но и он тоже может играть немного лучше»