Фридман о вратаре «Эдмонтона»: «Ходят слухи, что Джерри повздорил с товарищами по команде на тренировке. Тяжелый сезон для «Ойлерс»
У вратаря «Эдмонтона» Тристана Джерри произошел конфликт с товарищами по команде во время тренировки на прошлой неделе.
Инсайдер Эллиотт Фридман упомянул об этом в подкасте «32 Thoughts», обсуждая ситуацию в «Ойлерс».
«Ходят слухи о том, что Джерри повздорил на тренировке с некоторыми из своих товарищей по команде. Это тяжелый сезон для «Ойлерс», – отметил Фридман, не вдаваясь в подробности ситуации, но отметив растущее недовольство нестабильной игрой команды.
Боб Стауффер из «Oilers Now» так высказывался о ситуации с Джерри перед игрой против «Каролины».
«Есть несколько моментов, которые меня очень беспокоят в отношении Тристана… Я могу читать между строк того, что происходило на тренировке на льду. Кажется, там были какие-то [ругательства]. Мне не понравилось, что Джерри, когда «Ойлерс» проиграли «Миннесоте» со счетом 3:7, говорил о том, как команда играет в обороне перед ним», – сказал Стауффер.
Джерри перешел в «Эдмонтон» из «Питтсбурга» по ходу сезона-2025/26. За «Ойлерс» он провел 13 матчей, отражая в среднем 86,1% бросков при коэффициенте надежности 3,96.
Драйзайтль об «Эдмонтоне»: «Мы пропускаем слишком много голов, не умеем защищаться. Нужно облегчить задачу Джерри, но и он тоже может играть немного лучше»
Нисколько не поклонник Джерри, обычный вратарь ниже среднего, но проблемы в защите, а ещё больше в распределении денег между защитой и нападением, и если полузащитник Бушар хоть нападением компенсирует, то Нёрс и этого не делает. Надо его выпроваживать, а на деньги вместо или пару защ домоседов, или один домосед и вратарь выше среднего. Но в связи с отсутствием тренера у команды, и ГМ это не делается. А вместо выставляют вратаря для оскорблений, и плясок с бубнами вокруг него.
В Эдмонтоне будто бы спецом не берут топового вратаря, чтобы можно было в удобном случае найти того, кого будет хейтить СМИ
Я не знаю как можно на серьезке хейтить последних вратарей Эдмонтона. Они и играли то за те деньги, что получает бэкапчик. Ну вот играет Скиннер за 2.6. И на свои деньги он был более чем норм. Пикар за 1. Ну и на эти деньги он и играл в общем-то. В итоге - 3.6. И чё от них хотят? Что бы это были Бобровский и Василевский? Это даже не половина Бобра. Именно поэтому я не понимал особого хейта в их сторону. Основными они никогда и не были, ни на чё не претендовали.
И вот сейчас даже Ингрэм. А чё хотеть то с него? Он в Аризоне то основным не был, типичный бекапчик. За 2 играет и играет.
Тут конечно провал по Джарри полный. Вообще. Чел играет за 5+ каким-то боком. Думаю что Пингвины только рады что слили его. Непонятно что хотел получить от него Эдмонтон, когда этот тип своей игрой последние сезоны прям так и говорит "я якорь". Из положительного я запомнил только то что у него на шлеме был прикольный рисунок с мышонком Джерри. Всё.
По Нёрсу просто база. Чел не стоит своих 10 и никогда не стоил. Бушар - синдром Карлссона. Крутой в нападении и абсолютное мертвячелло на своей основной позиции. Как защитник - максимум 3 пара. Но на чужой половине реально хорош. Да и первый пас неплохой.
В целом, защита у Эдмонтона это рандом полный. Ну вот абсолютно любой игрок может привезти. Куча шайб заходит именно после индивидуальных ошибок.