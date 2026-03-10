  • Спортс
  Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
4

Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»

Задоров высказался о важности показателя полезности для защитников.

Защитник «Бостона» Никита Задоров высказался о важности показателя полезности.

– Важен ли вам показатель «плюс-минус»? Он у вас в прошлом сезоне был лучший в команде «+25», в этом – «+18».

– Многие относятся к нему скептически. Понятно, что есть нюансы – кто-то играет «6 на 5», кто-то «5 на 6», бывают пустые ворота. Но если смотреть именно «5 на 5», то это уже более показательная история.

Я к этому серьезно отношусь. У меня в голове всегда слова Дэррила Саттера (тренировал Задорова в «Калгари» – Спортс’‘). Он ненавидел минусовых игроков. Для него, если защитник по карьере «в минусе», то это плохо. Именно для защитников.

Если не ошибаюсь, с 2016 года у меня не было минусового сезона. И я хочу продолжать в том же духе. Для меня это важно, – сказал Задоров в интервью Спортсу”.

Интервью Никиты Задорова – о жизни в США, «крысах» в хоккее и русских магазинах в Бостоне

Источник: Спортс''
Можно только согласиться, в минусе быть для защитника это плохо.
по сезону может быть как угодно, этот плюс минус надо в комплексе смотреть. бывает что вся команда в целом играет хреново и хочешь не хочешь, будешь в минусах. Но дистанции карьеры, конечно минуса уже о многом говорят. и не только о защитниках. обычно , это игроки, которым не хватает универсальности.
Вобшем то это самый объективный показатель на длинной дистанции. Матч состоит из микроматчей пятерок и троек и если у тебя минус значит в твое игровое время пятерка проигрывает сопернику и если это постоянно то значит ты пользу команде не приносил. Очки можно и в большинстве набирать а потом голы пропускать когда на льду находишься в равных составах. И многие звезды по очкам герои, но в реальности в равных составах они делают команду слабее. Так что имхо плюс-минус важнейшие показатель не только защитника, тем более сейчас когда оформляется вся пятерка.
