Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»

Защитник «Бостона » Никита Задоров высказался о важности показателя полезности.

– Важен ли вам показатель «плюс-минус»? Он у вас в прошлом сезоне был лучший в команде «+25», в этом – «+18».

– Многие относятся к нему скептически. Понятно, что есть нюансы – кто-то играет «6 на 5», кто-то «5 на 6», бывают пустые ворота. Но если смотреть именно «5 на 5», то это уже более показательная история.

Я к этому серьезно отношусь. У меня в голове всегда слова Дэррила Саттера (тренировал Задорова в «Калгари» – Спортс’‘). Он ненавидел минусовых игроков. Для него, если защитник по карьере «в минусе», то это плохо. Именно для защитников.

Если не ошибаюсь, с 2016 года у меня не было минусового сезона. И я хочу продолжать в том же духе. Для меня это важно, – сказал Задоров в интервью Спортсу” .

