«Барыс» всухую победил «Амур» – 3:0. Бояркин отразил 34 броска, Веккионе сделал дубль
«Барыс» всухую победил «Амур» в КХЛ.
«Барыс» победил «Амур» (3:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вратарь клуба из Казахстана Никита Бояркин отразил все 34 броска по своим воротам.
Нападающий Майк Веккионе сделал дубль.
На данный момент «Барыс» занимает 10-е место на Востоке с 51 очком в 64 играх.
«Амур» идет 9-м на Востоке с 57 баллами в 64 матчах. 8-е место занимает «Сибирь» с 62 очками после 64 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Хотя, можно как Авангард в 2009, в последнем туре, все проиграв и только благодаря проигрышу другой команды, волею случая, попасть в плей-офф :)
Сегодня я видел Амур в последнем матче чемпионата перед своими болельщиками, с еще большим уровнем мотивации, чем у Сибири. Это команды разного уровня. Невозможно представить, что Сибирь вдруг развалится, а Амур все соберет в выездной серии.