  • «Барыс» всухую победил «Амур» – 3:0. Бояркин отразил 34 броска, Веккионе сделал дубль
7

«Барыс» всухую победил «Амур» – 3:0. Бояркин отразил 34 броска, Веккионе сделал дубль

«Барыс» всухую победил «Амур» в КХЛ.

«Барыс» победил «Амур» (3:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь клуба из Казахстана Никита Бояркин отразил все 34 броска по своим воротам.

Нападающий Майк Веккионе сделал дубль.

На данный момент «Барыс» занимает 10-е место на Востоке с 51 очком в 64 играх.

«Амур» идет 9-м на Востоке с 57 баллами в 64 матчах. 8-е место занимает «Сибирь» с 62 очками после 64 игр.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
7 комментариев
Судя по всему, Сибирь теперь точно можно поздравить с выходом в плей-офф, маловероятно, что за 4 игры Амур отыграет отрыв в пять очков.

Хотя, можно как Авангард в 2009, в последнем туре, все проиграв и только благодаря проигрышу другой команды, волею случая, попасть в плей-офф :)
Ответ Габорик
Судя по всему, Сибирь теперь точно можно поздравить с выходом в плей-офф, маловероятно, что за 4 игры Амур отыграет отрыв в пять очков. Хотя, можно как Авангард в 2009, в последнем туре, все проиграв и только благодаря проигрышу другой команды, волею случая, попасть в плей-офф :)
Я видел Сибирь в недавней выездной победной игре против Авангарда. Команда собранная, четко выполняющая план на игру, без глупых удалений, которая является №1 в КХЛ по победам в овертаймах этого сезона.
Сегодня я видел Амур в последнем матче чемпионата перед своими болельщиками, с еще большим уровнем мотивации, чем у Сибири. Это команды разного уровня. Невозможно представить, что Сибирь вдруг развалится, а Амур все соберет в выездной серии.
Ой пойдет! Молодцы, Казахи!
Не Амур а сборная инвалидов,так позорно сыграть последний домашний матч хорошо что мы не в плей-офф.
Безвольная игра Амура. Хотя бы в последнем домашнем матче могли собраться, напоследок хлопнуть дверью
У Амура был шанс на плей-офф и они его с треском упустили
