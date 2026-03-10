«Барыс» всухую победил «Амур» – 3:0. Бояркин отразил 34 броска, Веккионе сделал дубль

«Барыс» всухую победил «Амур» в КХЛ.

«Барыс » победил «Амур » (3:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь клуба из Казахстана Никита Бояркин отразил все 34 броска по своим воротам.

Нападающий Майк Веккионе сделал дубль.

На данный момент «Барыс» занимает 10-е место на Востоке с 51 очком в 64 играх.

«Амур» идет 9-м на Востоке с 57 баллами в 64 матчах. 8-е место занимает «Сибирь» с 62 очками после 64 игр.