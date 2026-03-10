«Трактор» вышел в плей-офф. Команда Корешкова идет 6-й на Востоке

«Трактор» вышел в плей-офф КХЛ.

«Трактор » стал участником Кубка Гагарина-2026.

Это стало известно после поражения «Амура» от «Барыса» (0:3) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Трактор» идет на 6-м месте в таблице Востока с 66 очками в 63 играх.