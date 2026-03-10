10

«Трактор» вышел в плей-офф. Команда Корешкова идет 6-й на Востоке

«Трактор» вышел в плей-офф КХЛ.

«Трактор» стал участником Кубка Гагарина-2026.

Это стало известно после поражения «Амура» от «Барыса» (0:3) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Трактор» идет на 6-м месте в таблице Востока с 66 очками в 63 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Да уж, повода для радости в этом году никакого, ещё и вратаря основного потеряли.
Да уж, повода для радости в этом году никакого, ещё и вратаря основного потеряли.
Основного? Это Мыльникова что ли?)))
Да уж, повода для радости в этом году никакого, ещё и вратаря основного потеряли.
Да не переживайте, еще побарахтаемся в плей-офф)). Нас конечно в последние годы приучили к хорошему, но бывают и не очень удачные сезоны. Николаев не хуже Мыльникова, сгодится на один раунд. Второй точно не пройдем.
Если команда сплотится, пройдём дальше, а там как получится.
Да это даже не прогноз, а так, вера в маленькое чудо. В случае если чудо случится мы на 90 процентов попадаем прямиком на Локомотив. Вот с ним чудес не бывает.
Ничего критичного. Трактор выходит на Ак Барс, который пройдет в шести матчах. А там Северсталь или Минск, тоже не суперсоперник. В полуфинале точно будет
Ничего критичного. Трактор выходит на Ак Барс, который пройдет в шести матчах. А там Северсталь или Минск, тоже не суперсоперник. В полуфинале точно будет
почему не Локомотив?
