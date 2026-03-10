Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
Панарин вышел на 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах.
Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (5:4 ОТ).
На 63-й минуте он ассистировал Адриану Кемпе, который забил победный гол.
Панарин набрал 37-е очко в овертаймах за карьеру в НХЛ.
Он повторил достижения Патрика Элиаша и Джонни Годро по этому показателю, разделив с ними 10-е место в истории лиги.
9-е место занимает Крис Летанг (38), 8-е – Джон Таварес (40), 7-е – Александр Овечкин (41). Лидирует Сидни Кросби (50).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Надеюсь обойдёт Кросби.
