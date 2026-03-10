Гридин забил 4-й гол в сезоне – «Вашингтону». У форварда «Калгари» 8 очков в 19 матчах
Гридин забил 4-й гол в сезоне.
Форвард «Калгари» Матвей Гридин забил гол в матче с «Вашингтоном» (3:7).
Россиянин набрал 8-е (4+4) очко в сезоне, всего он провел 19 матчей.
Сегодня за 12:46 у Гридина 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «минус 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мотя еще прибавит. Будет стабильно играть в топ-6
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем