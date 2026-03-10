  • Спортс
  • Овечкин о том, что повлияет на завершение карьеры: «Как будет чувствовать себя мое тело. Хоккей сейчас такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми»
62

Овечкин рассказал, что повлияет на его решение завершить игровую карьеру.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что повлияет на его решение завершить игровую карьеру.

Контракт россиянина рассчитан до конца текущего сезона.

- Когда придет время завершить карьеру, какие факторы повлияют на ваше решение?

– Как будет чувствовать себя мое тело. Потому что хоккей сейчас такой сложный, такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми парнями. Понимаете? 

Но самое важное — это здоровье. Я не хочу, чтобы через год-два у меня начало болеть колено, локоть или спина. И я не буду чувствовать себя комфортно всю оставшуюся жизнь. Поэтому я должен подойти к этому с умом.

Я все еще люблю хоккей. Мне все еще нравится приходить в раздевалку, общаться с ребятами, – сказал Овечкин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMNB
Честно и без вранья. Ови чтобы ты не выбрал мы тебя любим! Хейтеры алга в атаку
Комментарий скрыт
Люби, люби, но не теряй головы
Дай Бог, еще проиграет. Все равно ждём. Главное - партнёры по команде. Нужны кадровые решения! А то без слез на игру вашиков не получается смотреть, особенно в большинстве. Ну, и, конечно, хоккей быстрый) просто скорость в 40 лет уже не та) ладно бы режим более строгий вёл и сбросил вес, но.. Ну, ладно, ему видней. Все равно смотреть за его игрой эти 20+ лет было очень круто! Классная карьера
Комментарий скрыт
в Динамо ещё пару лет покатается, в КХЛ с этим проще. он давно говорил, что хочет там завершить карьеру, и сейчас самое время для перехода.
Всё-таки хочется, чтобы Ови на небольшие деньги подписался ещё на сезон..Освободил бы место под кепкой, Вши бы поработали над составом, стали подтягивать молодежь. Сделать следующий сезон этакой прощальной гастролью. Чтоб Ови спокойненко клал в пустые, взрывал пердаки в казахстанских степях и обошел Уэйна по сумме голов. А то ведь рекорд по голам в регулярках местную школоту внезапно перестал устраивать. Так что надо и по сумме сделать. Хотя на безмозглых это всё равно вряд ли повлияет
Да там места уже огромное количество. Только клуб боится обмены делать
То есть, пусть Ови играет не ради удовольствия, своего или нашего, а ради неудовольствия тех, кто вам не нравится.
Откуда ж вы такие лезете-то...
Определенно нужен ещё один сезон в Вашингтоне. Прощальный тур, почести на каждой арене, обновление общего рекорда по шайбам и все прочее. Это будет красиво, что бы там ни происходило со статистикой.
Умом мы понимаем, что лучше закончить на высокой ноте, а очки и голы в 40+ у него на уровне лучших старичков)
Но сердцем принимать это ой как не охота (я лет 10 почти только на спортсе по утрам в статистику лез чтобы глянуть голы Ови, а слежу за карьерой его с 16 лет, когда в Динамо выиграли, с гола Канаде….)
Ови играет, и такой, ну знач и мы не старые…
А тут уйдет и что?!
У нас таких харизматичных нет, для болельщиков скучно….
Да и хочется чтобы проводили красиво, арены похлопали и тд…
Говорят у них там шоу вместо спорта, ну тогда шоу маст гоу он))
В возрасте всегда так,вроде вчера ты бегаешь наравне..,а потом резко все пропало..и ничего не поделаешь тут.
Точно. Вроде идёшь по улице быстро( как кажетс), а тебя все обгоняют.
Сам решит Ови, он уже всё всем доказал! Но глядя на нынешнюю статистику молодого в самом разгаре сил Мэттьюса, который забил на пару шайб больше в сезоне и который, вроде как в чьих-то мечтах, кого-то там догонит, наверное когда-нибудь, то у 40-летнего мужика всё очень даже неплохо) Думаю многолетний капитан столичных и владелец команды Леонсис после сезона решат и пожмут руки во благо клуба, никто в накладе ни останется уж точно)
Про молодого перспективного финского талантливого хоккеиста Патрика Лайне тоже поначалу все говорили что он непременно побьет рекорд Уэйна Грецки, но где он сейчас Патрик Лайне и сколько на сегодня у него забитых шайб ??? Метьюсу тоже ещё кидать не менее 500 шайба он уже не молодой мальчик, а хоккей становится с каждым годом быстрей и быстрей, и в НХЛ играют быстро и жёстко,дотянет ли Метьюс физически до рекорда Грецки вот это главный вопрос - вопросов ??? А Саня рекорд уже побил, и до его рекорда дотянуть Метьюсу будео невероятно сложно.
Комментарий скрыт
Александру надо на годик войти в тренерский штаб Вашингтона и прокатиться с командой в прощальный тур :)
Главный рекорд побит, смысла гнаться за выдуманными нет никакого, похоже он сам прекрасно понимает, что пришло время остановиться :)
Ови бетон, конечно. Столько лет отыграть и не иметь серьёзных травм (ну та же трещина в ноге, которая была у него, для хоккеиста - это не травма. Люди с пробитым лёгким в финале КС играли)
Вспомните хоть один момент, чтобы против него жестко играли) Никто давно не хочет связываться с проЭктом лиги. Себе дороже встанет. За метр объезжают.
Думаю, это все.
Вон Копитар последний сезон и мы ругаем что он труп, так он ещё игру ведёт, хоть и медленный, и без него никак королям.
Но я посмотрел позавчера с Брюинз, это конечно нечто, легенда нхл, но все-таки командная игра же.
Он не только в ПП, он и при 5 на 5 часто стоит в углу у синей и ждёт, если свои отберут при обрезе нападаюших соперника и дадут ему в отрыв, чтоб на плечах никто не висел.
А часто вроде позиционная атака, а он хз где, в камеру не попадает даже
Просто он сам поднял планку на такой уровень, что все ждут хиты, голы, мясо, но возраст не обманешь.
Если еще год, то пахать летом с Кришем и брать пример, а не волейбол в Турции под пивасик
