Овечкин о том, что повлияет на завершение карьеры: «Как будет чувствовать себя мое тело. Хоккей сейчас такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми»

Овечкин рассказал, что повлияет на его решение завершить игровую карьеру.

Форвард «Вашингтона » Александр Овечкин рассказал, что повлияет на его решение завершить игровую карьеру.

Контракт россиянина рассчитан до конца текущего сезона.

- Когда придет время завершить карьеру, какие факторы повлияют на ваше решение?

– Как будет чувствовать себя мое тело. Потому что хоккей сейчас такой сложный, такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми парнями. Понимаете?

Но самое важное — это здоровье. Я не хочу, чтобы через год-два у меня начало болеть колено, локоть или спина. И я не буду чувствовать себя комфортно всю оставшуюся жизнь. Поэтому я должен подойти к этому с умом.

Я все еще люблю хоккей. Мне все еще нравится приходить в раздевалку, общаться с ребятами, – сказал Овечкин.