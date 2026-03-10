Овечкин о том, что повлияет на завершение карьеры: «Как будет чувствовать себя мое тело. Хоккей сейчас такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми»
Овечкин рассказал, что повлияет на его решение завершить игровую карьеру.
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что повлияет на его решение завершить игровую карьеру.
Контракт россиянина рассчитан до конца текущего сезона.
- Когда придет время завершить карьеру, какие факторы повлияют на ваше решение?
– Как будет чувствовать себя мое тело. Потому что хоккей сейчас такой сложный, такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми парнями. Понимаете?
Но самое важное — это здоровье. Я не хочу, чтобы через год-два у меня начало болеть колено, локоть или спина. И я не буду чувствовать себя комфортно всю оставшуюся жизнь. Поэтому я должен подойти к этому с умом.
Я все еще люблю хоккей. Мне все еще нравится приходить в раздевалку, общаться с ребятами, – сказал Овечкин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMNB
Откуда ж вы такие лезете-то...
Но сердцем принимать это ой как не охота (я лет 10 почти только на спортсе по утрам в статистику лез чтобы глянуть голы Ови, а слежу за карьерой его с 16 лет, когда в Динамо выиграли, с гола Канаде….)
Ови играет, и такой, ну знач и мы не старые…
А тут уйдет и что?!
У нас таких харизматичных нет, для болельщиков скучно….
Да и хочется чтобы проводили красиво, арены похлопали и тд…
Говорят у них там шоу вместо спорта, ну тогда шоу маст гоу он))
Главный рекорд побит, смысла гнаться за выдуманными нет никакого, похоже он сам прекрасно понимает, что пришло время остановиться :)
Вон Копитар последний сезон и мы ругаем что он труп, так он ещё игру ведёт, хоть и медленный, и без него никак королям.
Но я посмотрел позавчера с Брюинз, это конечно нечто, легенда нхл, но все-таки командная игра же.
Он не только в ПП, он и при 5 на 5 часто стоит в углу у синей и ждёт, если свои отберут при обрезе нападаюших соперника и дадут ему в отрыв, чтоб на плечах никто не висел.
А часто вроде позиционная атака, а он хз где, в камеру не попадает даже
Просто он сам поднял планку на такой уровень, что все ждут хиты, голы, мясо, но возраст не обманешь.
Если еще год, то пахать летом с Кришем и брать пример, а не волейбол в Турции под пивасик