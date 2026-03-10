Мичков забил 16-й гол в сезоне – в матче с «Рейнджерс». У него 33 очка в 62 играх

Мичков забил 16-й гол в сезоне.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков забил гол в матче с «Рейнджерс» (2:6).

Россиянин набрал 33-е (16+17) очко в сезоне, всего он провел 62 матча.

Сегодня за 16:13 (3:40 – в большинстве) у Мичкова 2 броска в створ ворот, полезность – «минус 3».