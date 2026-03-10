Мичков забил 16-й гол в сезоне – в матче с «Рейнджерс». У него 33 очка в 62 играх
Мичков забил 16-й гол в сезоне.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков забил гол в матче с «Рейнджерс» (2:6).
Россиянин набрал 33-е (16+17) очко в сезоне, всего он провел 62 матча.
Сегодня за 16:13 (3:40 – в большинстве) у Мичкова 2 броска в створ ворот, полезность – «минус 3».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Доминирующий игрок. Жаль попал в лигу не в подходящее время.
Великая погоня от Мича продолжается
