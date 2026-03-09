Вячеслав Быков: Кучеров входит в число главных звезд НХЛ.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об игре Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ.

Нападающий «Тампы » забил 2 гола и отдал 5 передач в двух последних матчах. Он стал первым российским хоккеистом, достигшим отметки в 100 очков в этом сезоне.

«Отличный результат нашего голеадора! Никита Кучеров – выдающийся игрок современности. На мой взгляд, он входит в когорту главных звезд НХЛ и современного хоккея в целом», – сказал Быков.