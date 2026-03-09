«Кучеров – выдающийся игрок современности. Он входит в когорту главных звезд НХЛ и современного хоккея в целом». Быков о форварде «Тампы»
Вячеслав Быков: Кучеров входит в число главных звезд НХЛ.
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об игре Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ.
Нападающий «Тампы» забил 2 гола и отдал 5 передач в двух последних матчах. Он стал первым российским хоккеистом, достигшим отметки в 100 очков в этом сезоне.
«Отличный результат нашего голеадора! Никита Кучеров – выдающийся игрок современности. На мой взгляд, он входит в когорту главных звезд НХЛ и современного хоккея в целом», – сказал Быков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Ну здесь ни убавить ни прибавить!
