Хартли о 1-м месте «Локомотива» на Западе: «Успешный регулярный чемпионат, но это не дает гарантии в плей‑офф. Важно начинать серию дома»

Боб Хартли высказался о победе в Западной конференции.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли подвел итоги игры с «Северсталью » в регулярном сезоне FONBET КХЛ (4:3 ОТ).

Благодаря этой победе ярославский клуб гарантировал себе первое место в таблице Западной конференции по итогам регулярки.

– Хорошая победа, было очень хорошее начало игры, мы контролировали встречу, повели в две шайбы. После второго гола чуть расслабились, а такому сопернику не нужно много шансов, чтобы забивать. В начале второго периода мы могли забросить пять‑шесть шайб, но сработало правило – мы пропустили. Потом «Северсталь» вышла вперед, игра шла качелями, но мы смогли сравнять счет и выиграть. Важная для нас победа.

– Можно ли считать регулярку успешной после победы в конференции?

– Да, успешный регулярный чемпионат для нас, потому что стали первыми, но это не дает гарантии в плей‑офф. Важно начинать серию дома, есть возможность седьмой матч сыграть при своих болельщиках.

– Будет ли ротация в последних матчах?

– Да, – сказал Хартли.