Вратарь «Сибири» Красоткин о буллите Потуральски: «Ничего такого необычного, главное было не вкатиться в ворота всем телом. У судей много камер, им виднее»
Вратарь «Сибири» прокомментировал незасчитанный буллит «Авангарда».
Вратарь «Сибири» Антон Красоткин высказался о спорном буллите нападающего «Авангарда» Эндрю Потуральски.
Новосибирская команда обыграла омскую в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (2:1 Б). В серии буллитов Потуральски бросил между щитков Красоткину. Голкипер закатился в ворота, но судьи не засчитали гол, поскольку шайба касалась линии ворот, когда Красоткин поднялся.
«Спорный буллит Потуральски? Ничего такого необычного. Я начал вкатываться в ворота, и у меня была задача как можно быстрее остановиться и не закатиться всем телом в ворота. А там у нас есть судьи, департамент, им виднее, у них камер много.
Не всегда можно почувствовать, где у тебя шайба, так что мне было главное не вкатиться в ворота», – сказал Красоткин.
