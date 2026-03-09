  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Локомотив» выиграл 8-й матч подряд – у «Северстали». Команда Хартли отыгралась за 30 секунд до конца основного времени и забила в овертайме
16

«Локомотив» выиграл 8-й матч подряд – у «Северстали». Команда Хартли отыгралась за 30 секунд до конца основного времени и забила в овертайме

«Локомотив» выиграл 8 матчей подряд.

«Локомотив» продлил серию побед.

Сегодня команда Боба Хартли обыграла «Северсталь» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (4:3 ОТ). Ярославцы отыгрались за 30 секунд до конца основного времени благодаря голу Максима Шалунова, а Георгий Иванов принес им победу на 56-й секунде овертайма.

Это восьмая победа «Локомотива» подряд. Команда лидирует в таблице Западной конференции, набрав 93 очка после 64 игр. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoБоб Хартли
logoСеверсталь
logoГеоргий Иванов
logoМаксим Шалунов
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Локомотив выиграл матч заодно и конференцию.
Иванов красиво в ОТ забил
Поиграли сегодня игроки Локомотива у себя ,тренеров и болельщиков на нервах ,но важно, что в итоге отыгрались и победили !
Все четыре гола сегодня у игроков Локомотива были исполнены технично и красиво !
Ответ Огюст
Все четыре гола сегодня у игроков Локомотива были исполнены технично и красиво !
А все три в наши, исполнены тупо защитниками Локомотива !
Ну поздравляем, выросли бубенчики значит перед ПО.
Вроде всё как всегда, единственное: Береглазов разочаровывает
Ответ Viktor P._1116609285
Ну поздравляем, выросли бубенчики значит перед ПО. Вроде всё как всегда, единственное: Береглазов разочаровывает
Да и Мисюль тоже. Просто сегодня ошибки Береглазова результативнее.
Ответ AtMOROSOk
Да и Мисюль тоже. Просто сегодня ошибки Береглазова результативнее.
Мисюль топчик. Он вне конкуренции. 50% передач идут сопернику
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
15 минут назад
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
43 минуты назад
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
56 минут назад
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
КХЛ. «Адмирал» против «Барыса»
сегодня, 09:30Live
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Защитник «Авангарда» Чеккони: «Метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше, намного чище и безопаснее. Красивые станции с декором, все продумано до мелочей»
сегодня, 09:06
Карбери о борьбе «Вашингтона» за плей-офф: «У нас все меньше прав на ошибку. В Баффало будем играть изо всех сил и постараемся победить»
сегодня, 07:42
Карбери об 1:4 с «Флайерс»: «Ошибки во втором периоде дорого обошлись «Вашингтону»
сегодня, 06:45
Демидов набрал 51-е очко в сезоне НХЛ и делит лидерство с Сеннеке в гонке бомбардиров среди новичков
сегодня, 05:47
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
27 минут назад
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
сегодня, 03:03
Черных о Никишине: «Талантливый парень. Только бы у него было больше доверия в «Каролине». Не понимаю, почему игрока с таким потенциалом держат в третьей-четвертой линии»
вчера, 21:29
Рекомендуем