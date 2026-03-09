«Локомотив» выиграл 8-й матч подряд – у «Северстали». Команда Хартли отыгралась за 30 секунд до конца основного времени и забила в овертайме

«Локомотив» выиграл 8 матчей подряд.

«Локомотив » продлил серию побед.

Сегодня команда Боба Хартли обыграла «Северсталь » в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (4:3 ОТ). Ярославцы отыгрались за 30 секунд до конца основного времени благодаря голу Максима Шалунова , а Георгий Иванов принес им победу на 56-й секунде овертайма.

Это восьмая победа «Локомотива» подряд. Команда лидирует в таблице Западной конференции, набрав 93 очка после 64 игр.