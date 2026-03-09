Лишка о российских городах: «Больше всего запомнилась Казань – очень красивая. Москва и Петербург выделяются, но там очень много людей и кошмарные пробки»

Адам Лишка: больше всего в России запомнилась Казань.

Нападающий «Северстали » Адам Лишка поделился впечатлениями от российских городов.

– Ходите ли вы в России сами по магазинам? Сильно ли цены на продукты в России отличаются от Словакии?

– В Череповце я сам хожу в магазин. Всегда могу там найти то, что хочу. А насчет разницы в ценах я вам сказать не могу, не знаю.

– За годы жизни в Череповце вы успели посетить металлургический комбинат? Что-то вообще о нем знаете?

– Да, я там был – в мой самый первый сезон в России. Но мне надо еще раз туда съездить, потому что в 2019 году экскурсию нам проводил русскоговорящий гид, а я тогда не понимал ни одного слова на русском. В итоге просто наблюдал за всеми, куда они ходят и так далее. Кстати, у меня с того дня есть даже фотографии. Мы все посмотрели, но я ничего толком не понял.

– Какие самые необычные места в России вы посетили? Что больше всего вам запомнилось за время путешествий по нашей стране?

– Я видел много российских городов, но в основном был там, где мы играем в хоккей. Страна у вас большая, даже огромная. Видел и Владивосток, и Хабаровск, был в Сочи, посетил Москву и Санкт-Петербург.

Больше всего мне запомнилась Казань. Это очень красивый город, он мне понравился. Понятно, что выделяются Москва и Петербург. Но там живет очень много людей и кошмарные пробки. Кстати, мне еще Екатеринбург нравится. Нижний Новгород – большой город, – сказал Лишка.