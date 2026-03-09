Первый тренер Кучерова: «У Никиты уже 6 сезонов с сотней очков – великий результат. У Овечкина 4 таких, у Малкина – всего 3, у Федорова – 2»
Первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин оценил достижения форварда «Тампы». 32-летний хоккеист набрал 103 (34+69) очка в 58 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
«Никита держит себя в тонусе, за счет этого и выдает такие феноменальные показатели.
Он в возрасте уже достаточном, чтобы знать, как готовиться. Главное – поддерживать эту форму, видно его желание играть, его мотивацию, совершенствоваться и достигать новых результатов. И он их достигает, хочет еще многого добиться. В этом плане он молодец.
У Никиты уже шестой сезон с сотней очков, а у Овечкина таких четыре, у Малкина три всего, у Федорова два. Сами понимаете, это великий результат, – сказал Курдин.
Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ – 103 очка против 104 у Маккиннона и 108 у Макдэвида. У Никиты 2 матча в запасе по сравнению с лидером
А Никитос на равных сражается с пиковыми Маками уже который год и регулярно их бьёт, Хартами его явно обделили из-за репутации и нелюбви к нему журналистов. В плэй-офф он не проседает, также выбивает кучу очков, Чашки берёт, играет в них важную роль, а то, что без Смайтов, это та же проблема, что и с Хартами.
Не знаю игрока из наших НХЛовцев круче Никиты, кроме может пикового Малыча. Может Могильный дебютного сезона ещё, но я тогда его видеть не мог в силу возраста и
не знаю, насколько реально он был доминирующим.
Когда он с дебютантом Селянне забили по 76, у Могильного это был четвертый сезон
А, например, когда Ови и Сид дебютировали, 100 очков набрали 8 человек. В следующем сезоне - 7