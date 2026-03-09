Первый тренер Кучерова: «У Никиты уже 6 сезонов с сотней очков – великий результат. У Овечкина 4 таких, у Малкина – всего 3, у Федорова – 2»

Первый тренер Кучерова: «Шесть сезонов с сотней очков – великий результат.

Первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин оценил достижения форварда «Тампы ». 32-летний хоккеист набрал 103 (34+69) очка в 58 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

«Никита держит себя в тонусе, за счет этого и выдает такие феноменальные показатели.

Он в возрасте уже достаточном, чтобы знать, как готовиться. Главное – поддерживать эту форму, видно его желание играть, его мотивацию, совершенствоваться и достигать новых результатов. И он их достигает, хочет еще многого добиться. В этом плане он молодец.

У Никиты уже шестой сезон с сотней очков, а у Овечкина таких четыре, у Малкина три всего, у Федорова два. Сами понимаете, это великий результат, – сказал Курдин.

Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ – 103 очка против 104 у Маккиннона и 108 у Макдэвида. У Никиты 2 матча в запасе по сравнению с лидером