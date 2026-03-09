  • Спортс
Первый тренер Кучерова: «У Никиты уже 6 сезонов с сотней очков – великий результат. У Овечкина 4 таких, у Малкина – всего 3, у Федорова – 2»

Первый тренер Кучерова: «Шесть сезонов с сотней очков – великий результат.

Первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин оценил достижения форварда «Тампы». 32-летний хоккеист набрал 103 (34+69) очка в 58 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

«Никита держит себя в тонусе, за счет этого и выдает такие феноменальные показатели.

Он в возрасте уже достаточном, чтобы знать, как готовиться. Главное – поддерживать эту форму, видно его желание играть, его мотивацию, совершенствоваться и достигать новых результатов. И он их достигает, хочет еще многого добиться. В этом плане он молодец.

У Никиты уже шестой сезон с сотней очков, а у Овечкина таких четыре, у Малкина три всего, у Федорова два. Сами понимаете, это великий результат, – сказал Курдин.

Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ – 103 очка против 104 у Маккиннона и 108 у Макдэвида. У Никиты 2 матча в запасе по сравнению с лидером

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
То, что Никита лучший из всех наших игравших в НХЛ, по-моему, настолько очевидно, тут только ностальгия по Буре, Фёдоровым, Могильным может застлить глаза. Ну и Овифанство конечно. Он лучший снайпер в истории лиги, безусловно, этого у него никто не отнимет, возможно, даже никогда, но как игрок в целом он уступает и Никите, и тем более Сиду. На пике я бы даже Малыча впереди него поставил, Женя на пике это почти Марио, но все же на дистанции Ови явно стабильнее, так что Малкин навсегда останется в тени, что Сида, что Ови. Хотя одно время он был моим любимым игроком, так уж совпало, что первые годы просмотра НХЛ пришлись на его пик.

А Никитос на равных сражается с пиковыми Маками уже который год и регулярно их бьёт, Хартами его явно обделили из-за репутации и нелюбви к нему журналистов. В плэй-офф он не проседает, также выбивает кучу очков, Чашки берёт, играет в них важную роль, а то, что без Смайтов, это та же проблема, что и с Хартами.

Не знаю игрока из наших НХЛовцев круче Никиты, кроме может пикового Малыча. Может Могильный дебютного сезона ещё, но я тогда его видеть не мог в силу возраста и
не знаю, насколько реально он был доминирующим.
Могильный дебютного сезона точно не доминировал - набрал в нем всего 43 очка

Когда он с дебютантом Селянне забили по 76, у Могильного это был четвертый сезон
Да внизу я уже написал, пик Ови это до Хантера, и это возраст 20-24 года (там 4 100+ сезона и один 90+) и результат 396 игр 269+260=529 очков. Тот же Макдевид в том же возрасте 20-24 и при примерно той же средней общей результативности в лиге 362 игры 179+347=526. Явно никакого преимущества в этих цифрах нет, просто видать уже все забыли КАК доминировал Овечкин в пиковые годы. И Кросби то его тоже обогнал по очкам уже потом, когда из Сани начали пулялку лепить тренера. Впрочем не бывает же сослагательного наклонения в спорте, так что никто не знает как бы оно там вышло по итогу. Ну и опять же ты говоришь Куч соревнуется с топовыми маками, так а овечкин то с кем соревновался - с теми же топовыми Кросби, Малкиным, Кейном. Просто хоккей в целом был менее результативный в те времена.
Предположу, что 6 сезонов со 100 + очками для Кучерова не предел, ему только 32, думаю пару - тройку, как минимум подобных сезонов - он вполне ещё способен будет выдать, если обойдется без травм! Что будет очень тяжело побить будущим соотечественникам Никиты)
В идеале ещё 4 бы таких
Пока что и не видно, кто бы мог в обозримом будущем побить рекорды Никиты в плане набора очков.
Справедливости ради у Овечкина было 4 100+за 5-ть первых сезонов. если бы его не трогали думаю он набрал бы по итогу куда как больше. Не вот эти вот все - а давайте его на правый фланг переведём, а давайте в обороне чтобы отрабатывал, а давайте ещё придумаем хрень какую:) А вот просто дать ему играть, как МакДаку, по 22-23 мин. и пусть себе играет как умеет:)
Кучеров лучший российский игрок в НХЛ бесспорно 👍👍👍
Кучерову здоровья, главное без травм, и ещё, как минимум, одного выигрыша КС.
Да, ещё Малкину и Овечкина не повезло попали в Эру когда 100 очков набирали только по одному человеку за сезон
Таких сезонов было всего несколько. И половина из них пришлась на карьеру Кучерова.

А, например, когда Ови и Сид дебютировали, 100 очков набрали 8 человек. В следующем сезоне - 7
А потом что?:) Умалчиваем:) первые сезоны те самые 2005-06-07 это притирка, а потом опять эпоха мертвой шайбы:) И если бы не наши парни аля там тот же Овечкин, Ковальчук, Малкин. так там ещё один локаут грозил из-за крайне низкой результативности, но почему-то наши забивали, а другие нет, леденец сосали:) Не так? ну просто странно как-то его проводить, когда у тебя игрок 65 шайб забивает за сезон, а кровинушки и до 40-ка не доползают:) Да вообще с 2005-06 по 2020-21 всего в НХЛ 39 сезонов с 100+ за 15 лет, для понимания за последние 5 лет таких сезонов, включая этот, уже 37-мь:) Т.е. будет больше за 5-ть лет, чем за предудыщие 15-ть! Там другая тема, что даже в таких унылых условиях тот же Овечкин умудрялся забивать больше нынешних звёзд, ну и Кросби тоже тянет как мы видим до сих пор - у него три сезона 90+ подряд и этот мог таким же стать, если не травма!
Как по мне качество игроков тогда было выше и конкуренция
Защита была выше это точно, да и в эпоху мёртвой шайбы, забить 50 голов и набрать 100 очков было фантастикой, раньше и ударить могли знатно, что можно было карьеру заканчивать и защитники были жёстче.
Это намек что он лучший из лучших что Россия матушка вырастила когда либо
Кучеров - ВЕЛИК несомненно!
Учитывая сколько сейчас Ови забивал а Кросби набирал в свои 37-38, по реще им команды на примере Овечкина мы увидили сколько он забил , если б не травма в год рекорда,спокойно 55 положил. Сейчас в прайме за условный Торонто Ови и 70-75 забивал, с его броском,какая у него была скорость и силовая по тем временам тут ни у кого шансов не было.
