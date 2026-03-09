  • Спортс
  • Гендиректор «Шанхая»: «Наш хоккей впереди футбола по работе со зрителями. КХЛ более целостный продукт с точными стандартами, чем РПЛ»
9

Гендиректор «Шанхая»: «Наш хоккей впереди футбола по работе со зрителями. КХЛ более целостный продукт с точными стандартами, чем РПЛ»

Гендиректор «Шанхая»: наш хоккей заметно впереди футбола по работе со зрителями.

Генеральный директор «Шанхая» из FONBET КХЛ, бывший исполнительный директор футбольного «Спартака» Сергей Белых поделился мнением о российском хоккее и футболе.

– Как бы вы оценили развитие КХЛ как проекта и бизнес-модели?
 
– Я один из немногих представителей руководства клуба КХЛ, кто успел поработать и в футбольной сфере. Исходя из этого опыта, я с уверенностью могу заявить, что КХЛ имеет огромное преимущество как организация со своим продуктом.

По части работы со зрителями, стандартов работы на аренах и организации спортивного стандарта наш хоккей идет заметно впереди футбола. По некоторым пунктам КХЛ лидирует с заметным отрывом. Но сейчас время для лиги сделать фокус на медиапродукте и динамику его развития, конкурировать с тем, что имеется в футболе. Медийный продукт нам еще предстоит развить.

– Если исходить из вашего опыта, то чем тезисно отличаются методы работы в хоккее и в футболе в плане менеджмента?

– Это касается не столько вида спорта, сколько непосредственно организации. В футболе есть примеры прогрессивных и амбициозных организаций, которые стремятся опередить время и средние стандарты. В хоккее такое тоже есть.

В хоккее любую паузу используют для того или иного интерактива со зрителями. Но футбол в целом является более консервативным в этом плане видом спорта. Там не принято использовать даже затяжные паузы в матчах таким образом, что, на мой взгляд, является недостатком и в будущем станет заметной проблемой.

РПЛ – сегментированная лига. КХЛ в этом смысле более целостный продукт с точными стандартами. Все остальное упирается в локальные организации, – сказал Белых.

Директор «Шанхая» об уходе из ФК «Спартак»: «Отсталые процессы, отсутствие стандартов и системы 15-летней давности. Работал над маркетингом и коммерцией, но не получил ресурсов»
 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо фан айди ввести в хоккей, а то зазнались слишком
Сидите молча , пока вам фан уйди не вкрутили , а то будите с 1,5 зрителями на стадионе куковать
- И вообще , я там работаю !
Заключил Сергей
КХЛ лучшая спортивная лига в стране)
а Шанхай - это какой регион РФ?
Кстати, если сравнивать уровень комментирования и экспертизы на Матче, то по сравнению с футболом просто топ. Касательно остального, не знаю. Многим региональным командам зритель не нужен, поэтому можно согласиться с Белых.
Так Шанхай дно. Кто на дно, ходить будет?
