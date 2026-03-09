Гендиректор «Шанхая»: «Наш хоккей впереди футбола по работе со зрителями. КХЛ более целостный продукт с точными стандартами, чем РПЛ»

Гендиректор «Шанхая»: наш хоккей заметно впереди футбола по работе со зрителями.

Генеральный директор «Шанхая » из FONBET КХЛ, бывший исполнительный директор футбольного «Спартака » Сергей Белых поделился мнением о российском хоккее и футболе.

– Как бы вы оценили развитие КХЛ как проекта и бизнес-модели?



– Я один из немногих представителей руководства клуба КХЛ, кто успел поработать и в футбольной сфере. Исходя из этого опыта, я с уверенностью могу заявить, что КХЛ имеет огромное преимущество как организация со своим продуктом.

По части работы со зрителями, стандартов работы на аренах и организации спортивного стандарта наш хоккей идет заметно впереди футбола. По некоторым пунктам КХЛ лидирует с заметным отрывом. Но сейчас время для лиги сделать фокус на медиапродукте и динамику его развития, конкурировать с тем, что имеется в футболе. Медийный продукт нам еще предстоит развить.

– Если исходить из вашего опыта, то чем тезисно отличаются методы работы в хоккее и в футболе в плане менеджмента?

– Это касается не столько вида спорта, сколько непосредственно организации. В футболе есть примеры прогрессивных и амбициозных организаций, которые стремятся опередить время и средние стандарты. В хоккее такое тоже есть.

В хоккее любую паузу используют для того или иного интерактива со зрителями. Но футбол в целом является более консервативным в этом плане видом спорта. Там не принято использовать даже затяжные паузы в матчах таким образом, что, на мой взгляд, является недостатком и в будущем станет заметной проблемой.

РПЛ – сегментированная лига. КХЛ в этом смысле более целостный продукт с точными стандартами. Все остальное упирается в локальные организации, – сказал Белых.

