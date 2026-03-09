  • Спортс
  Потуральски из «Авангарда» о России: «Архитектура везде разная. В Петербурге – европейская, в Москве – Красная площадь и Кремль, в Казани – восточные ноты. В США такого разнообразия нет»
Потуральски из «Авангарда» о России: «Архитектура везде разная. В Петербурге – европейская, в Москве – Красная площадь и Кремль, в Казани – восточные ноты. В США такого разнообразия нет»

Потуральски из «Авангарда» о России: архитектура везде разная, в США такого нет.

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски поделился мнением о российских городах. 32-летний американец проводит первый сезон в FONBET КХЛ.

– Если говорить о России в целом, насколько хорошо вам удалось познакомиться с культурой?

– Мы много ездим по стране, смотрим разные города, и каждый из них имеет свою особенность, уникальность. Архитектура везде разная, в Санкт-Петербурге больше такая европейская атмосфера, в Москве впечатлили Красная площадь и Кремль, в Казани очень красиво, уже восточные ноты ощущаются.

В каждом городе есть что-то интересное, мы стараемся по возможности уделять время изучению городов, в которые приезжаем, потому что у нас в США такого большого разнообразия в городах нет.

– Что вас удивило в контексте традиций в России?

– Как и многих, наверное, постоянные рукопожатия. В самом начале я не понимал, зачем люди так часто жмут мне руку. Пожелание приятного аппетита перед каждым приемом пищи тоже было чем-то необычным поначалу. Наверное, эти два момента удивили. Но сейчас это уже обычное дело, – сказал Потуральски.

Шарипзянов о Потуральски: «Уже омичом стал. Он похож на русского, учит язык. Я его на Матч звезд прокатил на поезде»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
