«Тампа» и «Баффало» забили 15 голов и набрали 100+ минут штрафа на двоих – первый такой матч в НХЛ с 1989 года

«Тампа» и «Баффало» забили 15 голов и набрали 100+ минут штрафа на двоих.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой » и «Баффало » (7:8) было заброшено 15 шайб. Команды также набрали 102 минуты штрафа на двоих.

Это первая игра в НХЛ с 25 апреля 1989 года, в которой забили 15 и более голов, получив при этом больше 100 минут штрафа.

Тогда в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург » обыграл «Филадельфию» 10:7, команды набрали 130 штрафных минут.

Отметим, что в той встрече 8 (5+3) очков набрал Марио Лемье . «Флайерс» выиграли два следующих матча и победили в серии 4-3.

Огнище в НХЛ: 15 голов и 102 минуты штрафа, драки звезд и дубль Кучерова