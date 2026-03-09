  • Спортс
7

«Тампа» и «Баффало» забили 15 голов и набрали 100+ минут штрафа на двоих – первый такой матч в НХЛ с 1989 года

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой» и «Баффало» (7:8) было заброшено 15 шайб. Команды также набрали 102 минуты штрафа на двоих.

Это первая игра в НХЛ с 25 апреля 1989 года, в которой забили 15 и более голов, получив при этом больше 100 минут штрафа.

Тогда в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» 10:7, команды набрали 130 штрафных минут.

Отметим, что в той встрече 8 (5+3) очков набрал Марио Лемье. «Флайерс» выиграли два следующих матча и победили в серии 4-3.

Огнище в НХЛ: 15 голов и 102 минуты штрафа, драки звезд и дубль Кучерова

Вошли в новейшую историю НХЛ, однозначно. С ума сойти, с 1989 года ничего подобного. А ведь тогда совсем другой хоккей был, с большими тафгаями и маленькими вратарскими щитками.
Шикарный матч получился
Лучший матч однозначно, который я видел за последние годы, давненько не испытывал таких эмоций и удовольствия от просмотра игры, держал в напряжении от самого начала и до конца, за это мы и любим НХЛ, спасибо командам за красивый и результативный хоккей
Как чувствовал. Рад что посмотрел
нормально Флайерз размазали питов
Ублюдский матч.
Посмотрел хайлайтов на 16 минут.
Голы и интрига - круто. Но то что это прошло в постоянных массовых стычках, катаниях на игроках соперников верхом и штраф боксах больше напоминающих маршрутку в час пик - полная фигня. Тампа творит дичь, ладно постоянные разборки с Флоридой, уже привыкли, но Баффало... Да и не только с ними так.

Ведут себя, словно бандиты с большой дороги, это не тот хоккей. Не идёт это такой команде, чай не Филадельфия 2000-х.
