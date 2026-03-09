  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Демидов – 3-й в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ. Шефер единогласно 1-й, Сеннеке – 2-й, Никишин – 8-й
22

Демидов – 3-й в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ. Шефер единогласно 1-й, Сеннеке – 2-й, Никишин – 8-й

Демидов – 3-й в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ.

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов занял третье место в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ.

Официальный сайт НХЛ опросил 16 экспертов. Каждый из них называл пятерку претендентов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1. 

Полный список выглядит следующим образом:

1. Мэттью Шефер («Айлендерс») – 80 очков (16 первых мест);

2. Беккетт Сеннеке («Анахайм») – 56;

3. Иван Демидов («Монреаль») – 54;

4. Йеспер Валльстедт («Миннесота») – 15;

5. Оливер Капанен («Монреаль») – 11;

6. Якуб Добеш («Монреаль») – 9;

7. Бенжамин Киндел («Питтсбург») – 4;

8-10. Фрэйзер Минтен («Бостон») – 3;

8-10. Александр Никишин («Каролина») – 3;

8-10. Райан Леонард («Вашингтон») – 3;

11. Джастин Сурдиф («Вашингтон») – 2.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНХЛ
logoМонреаль
logoАнахайм
logoАйлендерс
logoМэттью Шефер
logoБеккетт Сеннеке
logoМиннесота
logoИван Демидов
logoОливер Капанен
logoЯкуб Добеш
logoПиттсбург
logoБостон
logoБенжамин Киндел
logoВашингтон
logoКаролина
logoАлександр Никишин
logoДжастин Сурдиф
logoРайан Леонард
logoФрэйзер Минтен
рейтинги
logoЙеспер Валльстедт
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С Колдером вопрос можно закрывать, Шефер уже не упустит.
Ответ Shab88
С Колдером вопрос можно закрывать, Шефер уже не упустит.
Да, теперь без вариантов даже если Сеннеке или Демидов включаться на полную, времени не хватит. С таким Шефером бороться это надо было минимум 30+ и 80+ очков набирать.
Ответ Shab88
С Колдером вопрос можно закрывать, Шефер уже не упустит.
Комментарий скрыт
В целом, всё понятно.
За второе будет интересно наблюдать. На самом деле оба +- ровно идут.
Никишин по мне в пятерке должен быть, просто легко влился с состав претендентов на кубок, был бы в команде попроще - разрывал бы
Потрясающе, в КХЛ за 65 матчей - 49 очков , и в НХЛ за 63 матча - 49 очков
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвид, Маккиннон, Селебрини, Бедард, Макар, Пойнт, Марнер, Шефер, Томпсон – в составе Канады на ОИ-2030 по версии The Score
28 февраля, 17:38
Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Панарин, Демидов, Сергачев, Никишин, Василевский, Шестеркин в олимпийской сборной России по версии Ларионова. Тренер СКА не выбрал никого из КХЛ
7 февраля, 15:55
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Адмирал» против «Барыса»
28 минут назадLive
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
33 минуты назад
Защитник «Авангарда» Чеккони: «Метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше, намного чище и безопаснее. Красивые станции с декором, все продумано до мелочей»
52 минуты назад
Карбери о борьбе «Вашингтона» за плей-офф: «У нас все меньше прав на ошибку. В Баффало будем играть изо всех сил и постараемся победить»
сегодня, 07:42
Карбери об 1:4 с «Флайерс»: «Ошибки во втором периоде дорого обошлись «Вашингтону»
сегодня, 06:45
Демидов набрал 51-е очко в сезоне НХЛ и делит лидерство с Сеннеке в гонке бомбардиров среди новичков
сегодня, 05:47
«Вашингтон» проиграл 4 из 5 последних матчей. Клуб идет 6-м в дивизионе
сегодня, 03:19
Овечкин сделал передачу в матче с «Флайерс», прервав серию без очков из 3 игр. У него 24+27 в 66 матчах сезона
сегодня, 02:49Видео
Демидов набрал 1+1 в матче с «Оттавой», забив победный гол и став 3-й звездой. У него 51 очко в 64 играх сезона
сегодня, 02:36Видео
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», «Монреаль» одолел «Оттаву»
сегодня, 02:21
Ко всем новостям
Последние новости
Фетисов на заседании комитета Госдумы по теме Байкала: «Сколько вырублено леса, как был произведен захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят это беззаконие?»
3 минуты назад
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
сегодня, 03:03
Черных о Никишине: «Талантливый парень. Только бы у него было больше доверия в «Каролине». Не понимаю, почему игрока с таким потенциалом держат в третьей-четвертой линии»
вчера, 21:29
Рекомендуем