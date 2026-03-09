Демидов – 3-й в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ. Шефер единогласно 1-й, Сеннеке – 2-й, Никишин – 8-й
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов занял третье место в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ.
Официальный сайт НХЛ опросил 16 экспертов. Каждый из них называл пятерку претендентов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Мэттью Шефер («Айлендерс») – 80 очков (16 первых мест);
2. Беккетт Сеннеке («Анахайм») – 56;
3. Иван Демидов («Монреаль») – 54;
4. Йеспер Валльстедт («Миннесота») – 15;
5. Оливер Капанен («Монреаль») – 11;
6. Якуб Добеш («Монреаль») – 9;
7. Бенжамин Киндел («Питтсбург») – 4;
8-10. Фрэйзер Минтен («Бостон») – 3;
8-10. Александр Никишин («Каролина») – 3;
8-10. Райан Леонард («Вашингтон») – 3;
11. Джастин Сурдиф («Вашингтон») – 2.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
За второе будет интересно наблюдать. На самом деле оба +- ровно идут.