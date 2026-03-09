Дмитрий Федоров: «Женщины в спортивной журналистике – это здорово. Плохо, когда девушка приходит, чтобы женить на себе спортсмена»

Дмитрий Федоров: женщины в спортивной журналистике – это здорово.

Экс-руководитель КХЛ ТВ, тренер Дмитрий Федоров поделился мнением о женщинах-комментаторах. Журналистка Наталья Кларк и экс-хоккеистка Анна Пругова комментируют матчи на телевидении.

«Давно считаю, что женщины в спортивной журналистике – это здорово. Плохо, когда девушка приходит в эту индустрию исключительно для того, чтобы познакомиться со спортсменами. Или чтобы поженить спортсмена на себе. Если же это искренний интерес к спорту и профессии, то я не вижу никаких противопоказаний.

В отношении женщин-комментаторов может действовать стереотип, что они лезут в мужское дело. Но ведь мужчины работают поварами в ресторанах, хотя приготовление пищи традиционно женское занятие. Меня в детстве и юности стригли в парикмахерских женщины, а сейчас 90% барберов мужчины. И ведь женщины не протестуют против того, что мужчины оккупировали их профессии.

Я много общаюсь и с Анной Пруговой , и с Натальей Кларк. Они великолепно разбираются в хоккее, они погружены в эту тему максимально.

Вижу две сложности для женщин-комментаторов. Не для Натальи и Анны конкретно, а вообще. Нужно говорить более низким голосом, чем они привыкли. Потому что нормальных мужчин пугает, когда женщина кричит и тем более визжит.

И вторая сложность. Почти все девушки хотя бы немного кокетничают в присутствии мужчин, а в репортаже это противопоказано. Но ведь и парням тоже приходится многое менять в себе, чтобы стать хорошими комментаторами, поэтому я не вижу никаких проблем. Не надо обращать внимания на злопыхателей!» – утверждает Федоров.

