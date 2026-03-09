  • Спортс
  • Дмитрий Федоров: «Женщины в спортивной журналистике – это здорово. Плохо, когда девушка приходит, чтобы женить на себе спортсмена»
9

Дмитрий Федоров: женщины в спортивной журналистике – это здорово.

Экс-руководитель КХЛ ТВ, тренер Дмитрий Федоров поделился мнением о женщинах-комментаторах. Журналистка Наталья Кларк и экс-хоккеистка Анна Пругова комментируют матчи на телевидении.

«Давно считаю, что женщины в спортивной журналистике – это здорово. Плохо, когда девушка приходит в эту индустрию исключительно для того, чтобы познакомиться со спортсменами. Или чтобы поженить спортсмена на себе. Если же это искренний интерес к спорту и профессии, то я не вижу никаких противопоказаний.

В отношении женщин-комментаторов может действовать стереотип, что они лезут в мужское дело. Но ведь мужчины работают поварами в ресторанах, хотя приготовление пищи традиционно женское занятие. Меня в детстве и юности стригли в парикмахерских женщины, а сейчас 90% барберов мужчины. И ведь женщины не протестуют против того, что мужчины оккупировали их профессии.

Я много общаюсь и с Анной Пруговой, и с Натальей Кларк. Они великолепно разбираются в хоккее, они погружены в эту тему максимально.

Вижу две сложности для женщин-комментаторов. Не для Натальи и Анны конкретно, а вообще. Нужно говорить более низким голосом, чем они привыкли. Потому что нормальных мужчин пугает, когда женщина кричит и тем более визжит.

И вторая сложность. Почти все девушки хотя бы немного кокетничают в присутствии мужчин, а в репортаже это противопоказано. Но ведь и парням тоже приходится многое менять в себе, чтобы стать хорошими комментаторами, поэтому я не вижу никаких проблем. Не надо обращать внимания на злопыхателей!» – утверждает Федоров.

Щитов о женщинах-комментаторах в КХЛ: «Наталья Кларк – корифей журналистики, я не слышал критику в ее адрес. Анна Пругова – хороший пример для хоккеисток ЖХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В общем, лучшие комментаторы женщины-бодибилдерши. И голос низкий, и кокетничать особо не будут. Просто молча штагнгу пожмут в перерыве).
"Но ведь мужчины работают поварами в ресторанах, хотя приготовление пищи традиционно женское занятие." (с) Для сведения, большинство шеф-поваров в известных ресторанах это мужчины. И что плохого, когда девушка становится спортивным журналистов, чтобы выйти замуж за спортсмена? У каждого свои цели.
Ответ Melnikov1968
"Но ведь мужчины работают поварами в ресторанах, хотя приготовление пищи традиционно женское занятие." (с) Для сведения, большинство шеф-поваров в известных ресторанах это мужчины. И что плохого, когда девушка становится спортивным журналистов, чтобы выйти замуж за спортсмена? У каждого свои цели.
Он про это и сказал, что сейчас полно мужиков поваров стало, раньше такого не было. И ничего хорошего в том, что девушка устраивается журналистом, что бы выйти замуж за спортсмена, у неё явно другим будет голова занята. Журналист всё таки для зрителя работает.
На матч тв так и делают шуманухи
Ответ sd4fmwrvz8
На матч тв так и делают шуманухи
зенит тв в принципе не спортивный канал. Это канал нынешней власти, который немного спорт пытается показывать. Там нет цели вовлечь людей в спорт, нет цели рассказывать о спорте, у них свои цели...
Вроде и по делу сказал, но вот про отлично разбирающуюся в хоккее Кларк смешно ведь. Есть же у нас девушки, занимающиеся хоккеем, которые реально понимают игру, и получше многих мужиков. Вот таких бы лучше брали. Там конечно надо уже наверное над языком работать, но этим и мужики эксперты многие страдают.
Попросту никто Кларк не воспринимает как спортивного комментатора именно хоккея. Она в матчах какую то "пургу" несёт про телеграмм каналы игроков, про какие то новости, что очень отвлекает от структуры игры. Кто смотрит хоккей недавно, вообще не понимает о чём она. Или у Матч ТВ есть просто потребность повысить ей зарплату и другого варианта нет)))
